https://sarabic.ae/20240906/وزير-الدفاع-الأمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات--1092464294.html

وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، أن نهاية الصراع في أوكرانيا ستكون حتماً على طاولة المفاوضات، ولكن لا يمكن التكهن متى سيكون ذلك. 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T17:25+0000

2024-09-06T17:25+0000

2024-09-06T17:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال أوستن، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة أوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا: "في نهاية المطاف، ستتم تسوية هذا الصراع على طاولة المفاوضات، ولكن من الصعب التنبؤ بالضبط متى ستأتي هذه اللحظة".وصرح أوستن، اليوم، بأن الرئيس جو بايدن، سيعلن اليوم، عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 250 مليون دولار.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من جانبه، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20240906/سيارتو-يؤكد-أن-المجر-ستبقى-الدولة-الوحيدة-في-الاتحاد-الأوروبي-التي-لم-ولن-ترسل-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1092463588.html

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