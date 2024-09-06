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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240906/وزير-الدفاع-الأمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات--1092464294.html
وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات
وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، أن نهاية الصراع في أوكرانيا ستكون حتماً على طاولة المفاوضات، ولكن لا يمكن التكهن متى سيكون ذلك. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T17:25+0000
2024-09-06T17:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أوستن، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة أوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا: "في نهاية المطاف، ستتم تسوية هذا الصراع على طاولة المفاوضات، ولكن من الصعب التنبؤ بالضبط متى ستأتي هذه اللحظة".وصرح أوستن، اليوم، بأن الرئيس جو بايدن، سيعلن اليوم، عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 250 مليون دولار.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من جانبه، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240906/سيارتو-يؤكد-أن-المجر-ستبقى-الدولة-الوحيدة-في-الاتحاد-الأوروبي-التي-لم-ولن-ترسل-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1092463588.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الدفاع الأمريكي: الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

17:25 GMT 06.09.2024
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، أن نهاية الصراع في أوكرانيا ستكون حتماً على طاولة المفاوضات، ولكن لا يمكن التكهن متى سيكون ذلك.
وقال أوستن، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لمساعدة أوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا: "في نهاية المطاف، ستتم تسوية هذا الصراع على طاولة المفاوضات، ولكن من الصعب التنبؤ بالضبط متى ستأتي هذه اللحظة".
وصرح أوستن، اليوم، بأن الرئيس جو بايدن، سيعلن اليوم، عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 250 مليون دولار.
وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع؛ معتبرة أن هذه الدول عملياً "تلعب بالنار".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيارتو يؤكد أن المجر ستبقى الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم ولن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا
16:41 GMT
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.

وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) متورطان بشكل مباشر في الصراع، وليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضاً من خلال تدريب العسكريين الأوكرانيين في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من جانبه، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.
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