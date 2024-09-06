أطرف الصور لهذا الأسبوع

ليدي غاغا أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "جوكر" خلال الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية، إيطاليا.
ليدي غاغا أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "جوكر" خلال الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية، إيطاليا.
مجموعة شبان يمارسون رياضة التجديف على نهر سافا في بلغراد، صربيا.
مجموعة شبان يمارسون رياضة التجديف على نهر سافا في بلغراد، صربيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ خلال اجتماع في أولان باتار، منغوليا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ خلال اجتماع في أولان باتار، منغوليا.
أحد السكان يتجول في شارع غمرته المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية ياغي، في كينتا، الفلبين.
أحد السكان يتجول في شارع غمرته المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية ياغي، في كينتا، الفلبين.
رجل يسقط من دراجته النارية بعد اصطدامه بجاموس مائي أثناء توجهه إلى العمل في بنوم بنه، كمبوديا.
رجل يسقط من دراجته النارية بعد اصطدامه بجاموس مائي أثناء توجهه إلى العمل في بنوم بنه، كمبوديا.
فرقة استعراضية تؤدي أحد العروض خلال موكب "يوم جزر الهند الغربية" في حي بروكلين في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
فرقة استعراضية تؤدي أحد العروض خلال موكب "يوم جزر الهند الغربية" في حي بروكلين في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
البابا فرنسيس يودع الإمام الأكبر نصر الدين عمر، أثناء مغادرته بعد توقيع "الإعلان المشترك للاستقلال 2024" في مسجد الاستقلال في جاكرتا، إندونيسيا.
البابا فرنسيس يودع الإمام الأكبر نصر الدين عمر، أثناء مغادرته بعد توقيع "الإعلان المشترك للاستقلال 2024" في مسجد الاستقلال في جاكرتا، إندونيسيا.
سائحة وابنها ينزلان على درجات سلم معبد في بهاكتابور، نيبال.
سائحة وابنها ينزلان على درجات سلم معبد في بهاكتابور، نيبال.
صورة لمتقاعد يحتج على استخدام الرئيس لحق النقض ضد مشروع قانون أقره الكونغرس لرفع المعاشات التقاعدية، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
صورة لمتقاعد يحتج على استخدام الرئيس لحق النقض ضد مشروع قانون أقره الكونغرس لرفع المعاشات التقاعدية، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
عارضات أزياء أثناء تأديتهن لأحد العروض على خشبة المسرح خلال عرض افتتاح أسبوع الموضة الصيني، في بكين.
عارضات أزياء أثناء تأديتهن لأحد العروض على خشبة المسرح خلال عرض افتتاح أسبوع الموضة الصيني، في بكين.
صورة لانطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك، روسيا.
صورة لانطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك، روسيا.
رقم قياسي لطهي "عصيدة سوفوروف" في موقع "المطبخ الوطني" كجزء من المهرجان الإبداعي الإقليمي الثالث عشر للفن السلافي "المجال الروسي" على أراضي متحف كولومينسكوي في موسكو.
رقم قياسي لطهي "عصيدة سوفوروف" في موقع "المطبخ الوطني" كجزء من المهرجان الإبداعي الإقليمي الثالث عشر للفن السلافي "المجال الروسي" على أراضي متحف كولومينسكوي في موسكو.
روبوت يقف عند مكتب المعلومات في مركز الإعلام، بينما تظهر الشاشة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو يلقي كلمة افتتاحية لمنتدى الصين وأفريقيا، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين.
روبوت يقف عند مكتب المعلومات في مركز الإعلام، بينما تظهر الشاشة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو يلقي كلمة افتتاحية لمنتدى الصين وأفريقيا، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين.
الرئيس جو بايدن، مع السيدة الأولى جيل بايدن، يلوحان بيديهما أثناء جلوسهما على الشاطئ في ريهوبوث بيتش، ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس جو بايدن، مع السيدة الأولى جيل بايدن، يلوحان بيديهما أثناء جلوسهما على الشاطئ في ريهوبوث بيتش، ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية.
مقاتلات صينية من طراز "جا-10" تؤدي عروضها خلال النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران في مطار العلمين، مصر.
مقاتلات صينية من طراز "جا-10" تؤدي عروضها خلال النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران في مطار العلمين، مصر.
أطفال يلعبون على الشاطئ بالقرب من المكان المقرر أن يزوره البابا فرنسيس في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بورت مورسبي، غينيا الجديدة.
أطفال يلعبون على الشاطئ بالقرب من المكان المقرر أن يزوره البابا فرنسيس في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بورت مورسبي، غينيا الجديدة.