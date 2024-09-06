أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبراء متضامنون مع "سبوتنيك" ضد العقوبات الأمريكية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

14:13 GMT 06.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Joel C Ryan

ليدي غاغا أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "جوكر" خلال الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية، إيطاليا.

ليدي غاغا أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم &quot;جوكر&quot; خلال الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Joel C Ryan

ليدي غاغا أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "جوكر" خلال الدورة 81 من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية، إيطاليا.

© AP Photo / Darko Vojinovic

مجموعة شبان يمارسون رياضة التجديف على نهر سافا في بلغراد، صربيا.

مجموعة شبان يمارسون رياضة التجديف على نهر سافا في بلغراد، صربيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Darko Vojinovic

مجموعة شبان يمارسون رياضة التجديف على نهر سافا في بلغراد، صربيا.

© Sputnik . Vyacheslav Prokofiev/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ خلال اجتماع في أولان باتار، منغوليا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ خلال اجتماع في أولان باتار، منغوليا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vyacheslav Prokofiev/POOL
/
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ خلال اجتماع في أولان باتار، منغوليا.

© AP Photo / Aaron Favila

أحد السكان يتجول في شارع غمرته المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية ياغي، في كينتا، الفلبين.

أحد السكان يتجول في شارع غمرته المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية ياغي، في كينتا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aaron Favila

أحد السكان يتجول في شارع غمرته المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية ياغي، في كينتا، الفلبين.

© AP Photo / Heng Sinith

رجل يسقط من دراجته النارية بعد اصطدامه بجاموس مائي أثناء توجهه إلى العمل في بنوم بنه، كمبوديا.

رجل يسقط من دراجته النارية بعد اصطدامه بجاموس مائي أثناء توجهه إلى العمل في بنوم بنه، كمبوديا. - سبوتنيك عربي
5/16
© AP Photo / Heng Sinith

رجل يسقط من دراجته النارية بعد اصطدامه بجاموس مائي أثناء توجهه إلى العمل في بنوم بنه، كمبوديا.

© AP Photo / Andres Kudacki

فرقة استعراضية تؤدي أحد العروض خلال موكب "يوم جزر الهند الغربية" في حي بروكلين في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

فرقة استعراضية تؤدي أحد العروض خلال موكب &quot;يوم جزر الهند الغربية&quot; في حي بروكلين في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andres Kudacki

فرقة استعراضية تؤدي أحد العروض خلال موكب "يوم جزر الهند الغربية" في حي بروكلين في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Gregorio Borgia

البابا فرنسيس يودع الإمام الأكبر نصر الدين عمر، أثناء مغادرته بعد توقيع "الإعلان المشترك للاستقلال 2024" في مسجد الاستقلال في جاكرتا، إندونيسيا.

البابا فرنسيس يودع الإمام الأكبر نصر الدين عمر، أثناء مغادرته بعد توقيع &quot;الإعلان المشترك للاستقلال 2024&quot; في مسجد الاستقلال في جاكرتا، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
7/16
© AP Photo / Gregorio Borgia

البابا فرنسيس يودع الإمام الأكبر نصر الدين عمر، أثناء مغادرته بعد توقيع "الإعلان المشترك للاستقلال 2024" في مسجد الاستقلال في جاكرتا، إندونيسيا.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

سائحة وابنها ينزلان على درجات سلم معبد في بهاكتابور، نيبال.

سائحة وابنها ينزلان على درجات سلم معبد في بهاكتابور، نيبال. - سبوتنيك عربي
8/16
© AP Photo / Niranjan Shrestha

سائحة وابنها ينزلان على درجات سلم معبد في بهاكتابور، نيبال.

© AP Photo / Gustavo Garello

صورة لمتقاعد يحتج على استخدام الرئيس لحق النقض ضد مشروع قانون أقره الكونغرس لرفع المعاشات التقاعدية، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

صورة لمتقاعد يحتج على استخدام الرئيس لحق النقض ضد مشروع قانون أقره الكونغرس لرفع المعاشات التقاعدية، في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
9/16
© AP Photo / Gustavo Garello

صورة لمتقاعد يحتج على استخدام الرئيس لحق النقض ضد مشروع قانون أقره الكونغرس لرفع المعاشات التقاعدية، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo / Andy Wong

عارضات أزياء أثناء تأديتهن لأحد العروض على خشبة المسرح خلال عرض افتتاح أسبوع الموضة الصيني، في بكين.

عارضات أزياء أثناء تأديتهن لأحد العروض على خشبة المسرح خلال عرض افتتاح أسبوع الموضة الصيني، في بكين. - سبوتنيك عربي
10/16
© AP Photo / Andy Wong

عارضات أزياء أثناء تأديتهن لأحد العروض على خشبة المسرح خلال عرض افتتاح أسبوع الموضة الصيني، في بكين.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لانطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك، روسيا.

صورة لانطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك، روسيا. - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik . Kirill Zykov
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صورة لانطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك، روسيا.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

رقم قياسي لطهي "عصيدة سوفوروف" في موقع "المطبخ الوطني" كجزء من المهرجان الإبداعي الإقليمي الثالث عشر للفن السلافي "المجال الروسي" على أراضي متحف كولومينسكوي في موسكو.

رقم قياسي لطهي &quot;عصيدة سوفوروف&quot; في موقع &quot;المطبخ الوطني&quot; كجزء من المهرجان الإبداعي الإقليمي الثالث عشر للفن السلافي &quot;المجال الروسي&quot; على أراضي متحف كولومينسكوي في موسكو. - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
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رقم قياسي لطهي "عصيدة سوفوروف" في موقع "المطبخ الوطني" كجزء من المهرجان الإبداعي الإقليمي الثالث عشر للفن السلافي "المجال الروسي" على أراضي متحف كولومينسكوي في موسكو.

© AP Photo / Andy Wong

روبوت يقف عند مكتب المعلومات في مركز الإعلام، بينما تظهر الشاشة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو يلقي كلمة افتتاحية لمنتدى الصين وأفريقيا، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين.

روبوت يقف عند مكتب المعلومات في مركز الإعلام، بينما تظهر الشاشة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو يلقي كلمة افتتاحية لمنتدى الصين وأفريقيا، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
13/16
© AP Photo / Andy Wong

روبوت يقف عند مكتب المعلومات في مركز الإعلام، بينما تظهر الشاشة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو يلقي كلمة افتتاحية لمنتدى الصين وأفريقيا، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

الرئيس جو بايدن، مع السيدة الأولى جيل بايدن، يلوحان بيديهما أثناء جلوسهما على الشاطئ في ريهوبوث بيتش، ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيس جو بايدن، مع السيدة الأولى جيل بايدن، يلوحان بيديهما أثناء جلوسهما على الشاطئ في ريهوبوث بيتش، ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
14/16
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

الرئيس جو بايدن، مع السيدة الأولى جيل بايدن، يلوحان بيديهما أثناء جلوسهما على الشاطئ في ريهوبوث بيتش، ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Amr Nabil

مقاتلات صينية من طراز "جا-10" تؤدي عروضها خلال النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران في مطار العلمين، مصر.

مقاتلات صينية من طراز &quot;جا-10&quot; تؤدي عروضها خلال النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران في مطار العلمين، مصر. - سبوتنيك عربي
15/16
© AP Photo / Amr Nabil

مقاتلات صينية من طراز "جا-10" تؤدي عروضها خلال النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران في مطار العلمين، مصر.

© AP Photo / Mark Baker

أطفال يلعبون على الشاطئ بالقرب من المكان المقرر أن يزوره البابا فرنسيس في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بورت مورسبي، غينيا الجديدة.

أطفال يلعبون على الشاطئ بالقرب من المكان المقرر أن يزوره البابا فرنسيس في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بورت مورسبي، غينيا الجديدة. - سبوتنيك عربي
16/16
© AP Photo / Mark Baker

أطفال يلعبون على الشاطئ بالقرب من المكان المقرر أن يزوره البابا فرنسيس في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بورت مورسبي، غينيا الجديدة.

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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تتهم نتنياهو بإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار14:31 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:16 GMT
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