https://sarabic.ae/20240907/إماراتيان-ينقذان-فتاة-من-الغرق-بنهر-التايمز-في-بريطانيا-فيديو-1092480505.html
إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في نهر التايمز ببريطانيا... فيديو
إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في نهر التايمز ببريطانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشابين إماراتيَين، سارعا بإنقاذ فتاة من الغرق في نهر التايمز بالعاصمة البريطانية لندن. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T11:32+0000
2024-09-07T11:32+0000
2024-09-07T11:35+0000
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ولاقى الفيديو استحسانا من جانب مشاهديه، الذين أشادوا بشجاعة الشابين الإماراتيين، ولم يبديا موقفا سلبيا، بالوقوف متفرجين على الفتاة وهي تغرق.ويعد نهر التايمز من الأنهار الخطيرة في بريطانيا، حيث غرق فيه العديد من الأشخاص، كذلك هدّد أشخاص بالانتحار في هذا النهر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في نهر التايمز ببريطانيا... فيديو
11:32 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 11:35 GMT 07.09.2024)
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشابين إماراتيَين، سارعا بإنقاذ فتاة من الغرق في نهر التايمز بالعاصمة البريطانية لندن.
ولاقى الفيديو استحسانا من جانب مشاهديه، الذين أشادوا بشجاعة الشابين الإماراتيين، ولم يبديا موقفا سلبيا، بالوقوف متفرجين على الفتاة وهي تغرق.
ويعد نهر التايمز من الأنهار الخطيرة في بريطانيا، حيث غرق فيه العديد من الأشخاص، كذلك هدّد أشخاص بالانتحار في هذا النهر.