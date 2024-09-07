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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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صدى الحياة
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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https://sarabic.ae/20240907/إماراتيان-ينقذان-فتاة-من-الغرق-بنهر-التايمز-في-بريطانيا-فيديو-1092480505.html
إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في نهر التايمز ببريطانيا... فيديو
إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في نهر التايمز ببريطانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشابين إماراتيَين، سارعا بإنقاذ فتاة من الغرق في نهر التايمز بالعاصمة البريطانية لندن. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T11:32+0000
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ولاقى الفيديو استحسانا من جانب مشاهديه، الذين أشادوا بشجاعة الشابين الإماراتيين، ولم يبديا موقفا سلبيا، بالوقوف متفرجين على الفتاة وهي تغرق.ويعد نهر التايمز من الأنهار الخطيرة في بريطانيا، حيث غرق فيه العديد من الأشخاص، كذلك هدّد أشخاص بالانتحار في هذا النهر.
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نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

إماراتيان ينقذان فتاة من الغرق في نهر التايمز ببريطانيا... فيديو

11:32 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 11:35 GMT 07.09.2024)
© Photo / Unsplash/ Jong Marshes غرق في المياه
غرق في المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
غرق في المياه
© Photo / Unsplash/ Jong Marshes
تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشابين إماراتيَين، سارعا بإنقاذ فتاة من الغرق في نهر التايمز بالعاصمة البريطانية لندن.
ولاقى الفيديو استحسانا من جانب مشاهديه، الذين أشادوا بشجاعة الشابين الإماراتيين، ولم يبديا موقفا سلبيا، بالوقوف متفرجين على الفتاة وهي تغرق.
ويعد نهر التايمز من الأنهار الخطيرة في بريطانيا، حيث غرق فيه العديد من الأشخاص، كذلك هدّد أشخاص بالانتحار في هذا النهر.
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