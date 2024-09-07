https://sarabic.ae/20240907/الاتحاد-للطيران-الإماراتية-تصدر-بيانا-بعد-حريق-في-طائرة-إيرباص-1092478092.html
"الاتحاد للطيران" الإماراتية تصدر بيانا بعد حريق في طائرة "إيرباص"
"الاتحاد للطيران" الإماراتية تصدر بيانا بعد حريق في طائرة "إيرباص"
سبوتنيك عربي
أصدرت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، بيانا بعد اندلاع حريق في محرك إحدى رحلات تابعة لشركة "كاثي باسيفيك"، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الشركة إنها لم تجد أي مشكلات في محركات أسطولها من طائرات "إيرباص إيه 350"، بعد إجرائها عمليات تفتيش وتدقيق.وكانت شركة "كاثاي باسيفيك"، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل طائرات "إيرباص إيه 350" الطويلة المدى، أوقفت 48 طائرة للفحص، يوم الاثنين الماضي، بعد أن اضطرت رحلة تابعة لها كانت متجهة إلى زيورخ (سويسرا)، للعودة إلى هونغ كونغ، بعد وقت قصير من الإقلاع.ودفعت حادثة "كاثي باسيفيك" وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، لإصدار توجيه طارئ لشركات الطيران، بإجراء عمليات تفتيش إلزامية على جميع طائرات إيرباص "إيه 350-1000"، التي تعمل بمحركات "ترينت إكس دبليو بي-97"، التي تصنعها شركة "رولز رويس".وتشغّل شركة طيران "الاتحاد" الإماراتية 5 طائرات "إيرباص إيه 350-1000"، وهي شركة الطيران الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة، التي لديها هذا النوع من الطائرات في الخدمة.وقالت شركة في بيانها، أمس الجمعة: "بدأت "الاتحاد للطيران" عمليات تفتيش محركات "رولز رويس" في أسطولها من طائرات "إيرباص إيه 350" بشكل استباقي خلال الـ 72 ساعة الماضية، وتستمر في القيام بذلك امتثالا لوكالة سلامة الطيران الأوروبية"، وفقا لصحيفة "جلف نيوز" الإماراتية.وأضافت أنها "لم تكتشف أي مشاكل، ولم تشهد أي أحداث مماثلة مع المحرك، لذا فهي لا تتوقع أي تأثير على عملياتها".ويبلغ إجمالي عدد طائرات إيرباص "إيه 350-1000" في الخدمة حاليا في جميع أنحاء العالم، 87 طائرة.
https://sarabic.ae/20230512/العراق-يعلق-استخدام-بعض-طائرات-إيرباص-بسبب-خلل-في-المحركات--1076932545.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"الاتحاد للطيران" الإماراتية تصدر بيانا بعد حريق في طائرة "إيرباص"
أصدرت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، بيانا بعد اندلاع حريق في محرك إحدى رحلات تابعة لشركة "كاثي باسيفيك"، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها.
وقالت الشركة إنها لم تجد أي مشكلات في محركات أسطولها من طائرات "إيرباص إيه 350"، بعد إجرائها عمليات تفتيش وتدقيق.
وكانت شركة "كاثاي باسيفيك"، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل طائرات "إيرباص إيه 350" الطويلة المدى، أوقفت 48 طائرة للفحص، يوم الاثنين الماضي، بعد أن اضطرت رحلة تابعة لها كانت متجهة إلى زيورخ (سويسرا)، للعودة إلى هونغ كونغ، بعد وقت قصير من الإقلاع.
وقالت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، يوم الخميس، إن الطائرة عانت من عطل في المحرك بسبب فشل خرطوم الوقود عالي الضغط.
ودفعت حادثة "كاثي باسيفيك" وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، لإصدار توجيه طارئ لشركات الطيران، بإجراء عمليات تفتيش إلزامية على جميع طائرات إيرباص "إيه 350-1000"، التي تعمل بمحركات "ترينت إكس دبليو بي-97"، التي تصنعها شركة "رولز رويس".
وتشغّل شركة طيران "الاتحاد" الإماراتية 5 طائرات "إيرباص إيه 350-1000"، وهي شركة الطيران الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة، التي لديها هذا النوع من الطائرات في الخدمة.
وقالت شركة في بيانها، أمس الجمعة: "بدأت "الاتحاد للطيران" عمليات تفتيش محركات "رولز رويس" في أسطولها من طائرات "إيرباص إيه 350" بشكل استباقي خلال الـ 72 ساعة الماضية، وتستمر في القيام بذلك امتثالا لوكالة سلامة الطيران الأوروبية"، وفقا لصحيفة
"جلف نيوز" الإماراتية.
وأضافت أنها "لم تكتشف أي مشاكل، ولم تشهد أي أحداث مماثلة مع المحرك، لذا فهي لا تتوقع أي تأثير على عملياتها".
ويبلغ إجمالي عدد طائرات إيرباص "إيه 350-1000" في الخدمة حاليا في جميع أنحاء العالم، 87 طائرة.