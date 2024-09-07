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الجيش السوداني ينزع سلاح 77 مقاتلا إثيوبيا تسللوا إلى البلاد
الجيش السوداني ينزع سلاح 77 مقاتلا إثيوبيا تسللوا إلى البلاد
سبوتنيك عربي
نجحت عناصر الجيش السوداني، اليوم السبت، في نزع سلاح 77 عسكريا تابعين للقوات الإثيوبية الفارة إلى الحدود السودانية، الذين توغلوا الى منطقة القلابات السودانية. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T12:43+0000
2024-09-07T12:43+0000
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وأوضح موقع "الراكوبة" السوداني أن "عناصر من الجيش الفيدرالي الإثيوبي كانت قد هربت إلى السودان في أعقاب تجدد المواجهات مع قوات "الفانو" التي أحكمت سيطرتها على مدينة المتمة الاثيوبية مجددا".يشار إلى أن مئات المدنيين الإثيوبيين كانوا قد فروا إلى داخل السودان عبر جسر صغير يمتد لعدة أمتار يفصل بين مدينتي القلابات السودانية بولاية القضارف والمتمة الإثيوبية الواقعة في إقليم الأمهرا.وأوضحت مصادر مطلعة أن السلطات السودانية بولاية القضارف أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة تمركزت في المعبر لمراقبة الوضع عن كثب.وفي وقت سابق، نشرت سلطات ولاية القضارف السودانية تعزيزات عسكرية على معبر "القلابات" الحدودي مع إثيوبيا، نتيجة تصاعد المعارك بين الجيش الإثيوبي ومتمردي مليشيا "فانو" بالمنطقة.وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعًا مطولًا انتهى إلى استمرار إغلاق المعبر ونشر تعزيزات إضافية فيه، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أمنية على الحدود، حسبما ذكر موقع "سودان تربيون"، اليوم الثلاثاء.وأفادت مصادر عسكرية بوجود تحركات على طول الحدود السودانية الإثيوبية الممتدة لمسافة 265 كيلومترًا، خاصة بالقرب من المناطق الحدودية التي يوجد عليها خلاف بين البلدين.ووفقًا لشهود عيان من منطقة القلابات، فإن صوت دوي مدافع يتم سماعها بمنطقة كوكيت الإثيوبية، التي تبعد نحو 15 كيلومترًا عن القلابات السودانية، حيث اندلعت معارك عنيفة بين مليشيا "فانو" الأمهرية والجيش الإثيوبي، الذي استخدم الأسلحة الثقيلة.وسيطرت مليشيات "فانو" على منطقة المتمة يوهانس الإثيوبية، المحاذية لمدينة القلابات السودانية بولاية القضارف، بحسب وسائل إعلام سودانية، والتي أشارت إلى أن الهدف من ذلك هو "قطع إمدادات السلع الغذائية والوقود القادمة من السودان إلى إقليم أمهرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة العسكرية وإعلان نفوذ "فانو" الكامل على الإقليم".
https://sarabic.ae/20240907/الأمم-المتحدة-توصي-بحظر-شامل-على-الأسلحة-في-السودان-1092470128.html
https://sarabic.ae/20240902/إعلام-السودان-يغلق-معبرا-حدوديا-مع-إثيوبيا-بعد-سيطرة-مليشيات-متمردة-عليه-1092324160.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني

الجيش السوداني ينزع سلاح 77 مقاتلا إثيوبيا تسللوا إلى البلاد

12:43 GMT 07.09.2024
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
نجحت عناصر الجيش السوداني، اليوم السبت، في نزع سلاح 77 عسكريا تابعين للقوات الإثيوبية الفارة إلى الحدود السودانية، الذين توغلوا الى منطقة القلابات السودانية.
وأوضح موقع "الراكوبة" السوداني أن "عناصر من الجيش الفيدرالي الإثيوبي كانت قد هربت إلى السودان في أعقاب تجدد المواجهات مع قوات "الفانو" التي أحكمت سيطرتها على مدينة المتمة الاثيوبية مجددا".
يشار إلى أن مئات المدنيين الإثيوبيين كانوا قد فروا إلى داخل السودان عبر جسر صغير يمتد لعدة أمتار يفصل بين مدينتي القلابات السودانية بولاية القضارف والمتمة الإثيوبية الواقعة في إقليم الأمهرا.
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وأوضحت مصادر مطلعة أن السلطات السودانية بولاية القضارف أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة تمركزت في المعبر لمراقبة الوضع عن كثب.
وفي وقت سابق، نشرت سلطات ولاية القضارف السودانية تعزيزات عسكرية على معبر "القلابات" الحدودي مع إثيوبيا، نتيجة تصاعد المعارك بين الجيش الإثيوبي ومتمردي مليشيا "فانو" بالمنطقة.
وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعًا مطولًا انتهى إلى استمرار إغلاق المعبر ونشر تعزيزات إضافية فيه، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أمنية على الحدود، حسبما ذكر موقع "سودان تربيون"، اليوم الثلاثاء.
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وأفادت مصادر عسكرية بوجود تحركات على طول الحدود السودانية الإثيوبية الممتدة لمسافة 265 كيلومترًا، خاصة بالقرب من المناطق الحدودية التي يوجد عليها خلاف بين البلدين.
ووفقًا لشهود عيان من منطقة القلابات، فإن صوت دوي مدافع يتم سماعها بمنطقة كوكيت الإثيوبية، التي تبعد نحو 15 كيلومترًا عن القلابات السودانية، حيث اندلعت معارك عنيفة بين مليشيا "فانو" الأمهرية والجيش الإثيوبي، الذي استخدم الأسلحة الثقيلة.
وسيطرت مليشيات "فانو" على منطقة المتمة يوهانس الإثيوبية، المحاذية لمدينة القلابات السودانية بولاية القضارف، بحسب وسائل إعلام سودانية، والتي أشارت إلى أن الهدف من ذلك هو "قطع إمدادات السلع الغذائية والوقود القادمة من السودان إلى إقليم أمهرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة العسكرية وإعلان نفوذ "فانو" الكامل على الإقليم".
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