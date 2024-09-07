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خبير فلسطيني لـ "سبوتنيك": سيناريوهان أمام مفاوضات الأسرى بين إسرائيل و"حماس"
خبير فلسطيني لـ "سبوتنيك": سيناريوهان أمام مفاوضات الأسرى بين إسرائيل و"حماس"
سبوتنيك عربي
قال أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار في العلاقات الدولية، إن ما يجري على أرض الواقع في غزة ومحور فيلادلفيا، لا يدلل على مصداقية نتنياهو وحكومته... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T19:24+0000
2024-09-07T19:27+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، باتت احتمالات عقد صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ضئيلة، حيث يراوغ نتنياهو ويظهر لشعبه ولأمريكا والعالم أنه يريد صفقة ويتفاوض أمامهم، لكنه في الحقيقة يواصل عملية إنشاء قواعد وثكنات عسكرية على الأرض في غزة.وتابع: "في ظل المحددات السياسية لعملية المفاوضات فإن قدرة الولايات المتحدة على تحقيق وقف إطلاق النار باتت ضعيفة جدا، نظرا لانشغالها بالانتخابات، ومخاوفها من الضغط على نتنياهو قبل موعد الانتخابات حتى لا تفقد دعم اللوبي الصهيوني الداعم لإسرائيل.ويرى شعث أن "هناك سيناريوهين، الأول ما تعول عليه إدارة الرئيس بايدن وهو توقيع صفقة بعد 26 سبتمبر قبل خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، وذلك لأنه يريد الذهاب للجمعية العامة بصورة الراغب في وقف إطلاق النار، وألا يكون أمام الانتخابات الأمريكية سوى 40 يومًا، ما يعني إمكانية أن يقرر تنفيذ المرحلة الثانية بعد الانتخابات، أو أن يعود للحرب، أو يكمل الصفقة وهذا يتوقف على نتائج الانتخابات.واستطرد: "إن نجحت هاريس فقد يكمل مراحل الصفقة، أما إذا نجح ترامب قد يفشل المرحلة الثانية ويعود للحرب، وهذا السيناريو هو الأفضل له ولواشنطن وبالطبع لكل الأطراف في الوقت الحالي، وهو بمثابة نقطة إيجابية لصالح الإدارة الأمريكية، وستحاول إدارة بايدن الضغط لتحقيقه بعد استخدامها في الانتخابات".أما السيناريو الثاني، بحسب شعث، يتمثل في عدم عقد الصفقة قبل الانتخابات، انتظارا لنجاح ترامب أو أي مرشح غيره، وعندها يقرر المضي بالحرب أو وقفها.وأعرب مدير المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، اليوم السبت، عن أمله في توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.وأوضح بيرنز أن الإدارة الأمريكية تعرب عن أملها في توصل كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.ويتزامن ذلك مع تصريح جاك لوي السفير الأمريكي لدى تل أبيب، أمس الجمعة، بأنه على الجميع إظهار المرونة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ونقل الإعلامي الإسرائيلي، يوني بن مناحم، في تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، عن جاك لوي، دعوته الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، إظهار المرونة ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240907/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-تهديدات-إسرائيل-باجتياح-الجنوب-متكررة-والمجتمع-الدولي-شريك-في-جرائمها-1092498288.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية

خبير فلسطيني لـ "سبوتنيك": سيناريوهان أمام مفاوضات الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

19:24 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 19:27 GMT 07.09.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergنتنياهو يشرح على خريطة قطاع غزة لماذا يجب استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا
نتنياهو يشرح على خريطة قطاع غزة لماذا يجب استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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حصري
قال أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار في العلاقات الدولية، إن ما يجري على أرض الواقع في غزة ومحور فيلادلفيا، لا يدلل على مصداقية نتنياهو وحكومته المتطرفة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، باتت احتمالات عقد صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ضئيلة، حيث يراوغ نتنياهو ويظهر لشعبه ولأمريكا والعالم أنه يريد صفقة ويتفاوض أمامهم، لكنه في الحقيقة يواصل عملية إنشاء قواعد وثكنات عسكرية على الأرض في غزة.
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وتابع: "في ظل المحددات السياسية لعملية المفاوضات فإن قدرة الولايات المتحدة على تحقيق وقف إطلاق النار باتت ضعيفة جدا، نظرا لانشغالها بالانتخابات، ومخاوفها من الضغط على نتنياهو قبل موعد الانتخابات حتى لا تفقد دعم اللوبي الصهيوني الداعم لإسرائيل.
ويرى شعث أن "هناك سيناريوهين، الأول ما تعول عليه إدارة الرئيس بايدن وهو توقيع صفقة بعد 26 سبتمبر قبل خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، وذلك لأنه يريد الذهاب للجمعية العامة بصورة الراغب في وقف إطلاق النار، وألا يكون أمام الانتخابات الأمريكية سوى 40 يومًا، ما يعني إمكانية أن يقرر تنفيذ المرحلة الثانية بعد الانتخابات، أو أن يعود للحرب، أو يكمل الصفقة وهذا يتوقف على نتائج الانتخابات.
واستطرد: "إن نجحت هاريس فقد يكمل مراحل الصفقة، أما إذا نجح ترامب قد يفشل المرحلة الثانية ويعود للحرب، وهذا السيناريو هو الأفضل له ولواشنطن وبالطبع لكل الأطراف في الوقت الحالي، وهو بمثابة نقطة إيجابية لصالح الإدارة الأمريكية، وستحاول إدارة بايدن الضغط لتحقيقه بعد استخدامها في الانتخابات".
أما السيناريو الثاني، بحسب شعث، يتمثل في عدم عقد الصفقة قبل الانتخابات، انتظارا لنجاح ترامب أو أي مرشح غيره، وعندها يقرر المضي بالحرب أو وقفها.
وأعرب مدير المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، اليوم السبت، عن أمله في توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.
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وأوضح بيرنز أن الإدارة الأمريكية تعرب عن أملها في توصل كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ويتزامن ذلك مع تصريح جاك لوي السفير الأمريكي لدى تل أبيب، أمس الجمعة، بأنه على الجميع إظهار المرونة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقل الإعلامي الإسرائيلي، يوني بن مناحم، في تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، عن جاك لوي، دعوته الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، إظهار المرونة ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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