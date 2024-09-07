https://sarabic.ae/20240907/ولاية-بجنوب-موريتانيا-تعتزم-فرض-فحص-جدري-القردة-على-العابرين-إليها-من-البلدان-الأفريقية-1092469092.html

ولاية بجنوب موريتانيا تعتزم فرض فحص جدري القردة على العابرين إليها من البلدان الأفريقية

ولاية بجنوب موريتانيا تعتزم فرض فحص جدري القردة على العابرين إليها من البلدان الأفريقية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية، أن ولاية بجنوب موريتانيا تعتزم فرض فحص جدري القردة على العابرين إليها من البلدان الأفريقية المجاورة. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T02:59+0000

2024-09-07T02:59+0000

2024-09-07T03:47+0000

جدري القردة

موريتانيا

الحكومة الموريتانية

أفريقيا

منظمة الصحة العالمية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1a/1092101605_0:102:1515:954_1920x0_80_0_0_f4ee0abfcfe5c037b7072038ba7219fe.jpg

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فإن والي ولاية كيدي ماغه (جنوب البلاد بالمحاذاة مع نهر السنغال)، قال إن الجهات الصحية في الولاية "ستفرض إجراء فحوص الكشف عن جدري القردة في المناطق الحدودية، خصوصا للقادمين من الدول الأفريقية المجاورة".وقال هذا المسؤول، إن "السلطات العليا بالبلاد تحث على أخذ كامل الحيطة والحذر".تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا قد أعلنت، مؤخرا، خلوها من أي حالة مرضية من جدري القرود الذي ظهر بعدد من بلدان العالم .خطة أفريقية لمجابهة تفشي جدري القردةيأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه، المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، خطة استجابة على مستوى القارة لتفشي جدري القردة.وتبلغ الموازنة التقديرية للخطة التي تستمر 6 أشهر حوالي 600 مليون دولار، مع تخصيص 55 بالمائة منها للاستجابة لتفشي جدري القردة في 14 دولة، وتعزيز الاستعداد في 15 دولة أخرى، في حين يتم توجيه 45 بالمائة نحو الدعم التشغيلي والفني من خلال شركاء، حسب تصريحات المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، جان كاسيا.الكونغو أول دولة تتلقى اللقاحاتتعتبر الكونغو الديمقراطية، أول دولة أفريقية تتلقى دفعة من لقاحات جدري القردة، حيث تعد مركز تفشي المرض.وتتضمن الدفعة الأولى من اللقاح 99 ألف جرعة، وسيتم تسليم دفعة أخرى يوم السبت ليصل المجموع إلى 200 ألف جرعة، وفقا للسلطات المحلية.وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الصحة العامة في أفريقيا عن زيادة سريعة في حالات جدري القردة، حيث ارتفع جمالي الحالات إلى ما يزيد عن 23 ألفا.

https://sarabic.ae/20240828/الصحة-العالمية-تكشف-أبرز-طريقة-لانتقال-عدوى-جدري-القردة-1092181055.html

موريتانيا

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جدري القردة, موريتانيا, الحكومة الموريتانية, أفريقيا, منظمة الصحة العالمية, العالم