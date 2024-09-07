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ولاية بجنوب موريتانيا تعتزم فرض فحص جدري القردة على العابرين إليها من البلدان الأفريقية
ولاية بجنوب موريتانيا تعتزم فرض فحص جدري القردة على العابرين إليها من البلدان الأفريقية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، أن ولاية بجنوب موريتانيا تعتزم فرض فحص جدري القردة على العابرين إليها من البلدان الأفريقية المجاورة. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T02:59+0000
2024-09-07T03:47+0000
جدري القردة
موريتانيا
الحكومة الموريتانية
أفريقيا
منظمة الصحة العالمية
العالم
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وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فإن والي ولاية كيدي ماغه (جنوب البلاد بالمحاذاة مع نهر السنغال)، قال إن الجهات الصحية في الولاية "ستفرض إجراء فحوص الكشف عن جدري القردة في المناطق الحدودية، خصوصا للقادمين من الدول الأفريقية المجاورة".وقال هذا المسؤول، إن "السلطات العليا بالبلاد تحث على أخذ كامل الحيطة والحذر".تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا قد أعلنت، مؤخرا، خلوها من أي حالة مرضية من جدري القرود الذي ظهر بعدد من بلدان العالم .خطة أفريقية لمجابهة تفشي جدري القردةيأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه، المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، خطة استجابة على مستوى القارة لتفشي جدري القردة.وتبلغ الموازنة التقديرية للخطة التي تستمر 6 أشهر حوالي 600 مليون دولار، مع تخصيص 55 بالمائة منها للاستجابة لتفشي جدري القردة في 14 دولة، وتعزيز الاستعداد في 15 دولة أخرى، في حين يتم توجيه 45 بالمائة نحو الدعم التشغيلي والفني من خلال شركاء، حسب تصريحات المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، جان كاسيا.الكونغو أول دولة تتلقى اللقاحاتتعتبر الكونغو الديمقراطية، أول دولة أفريقية تتلقى دفعة من لقاحات جدري القردة، حيث تعد مركز تفشي المرض.وتتضمن الدفعة الأولى من اللقاح 99 ألف جرعة، وسيتم تسليم دفعة أخرى يوم السبت ليصل المجموع إلى 200 ألف جرعة، وفقا للسلطات المحلية.وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الصحة العامة في أفريقيا عن زيادة سريعة في حالات جدري القردة، حيث ارتفع جمالي الحالات إلى ما يزيد عن 23 ألفا.
https://sarabic.ae/20240828/الصحة-العالمية-تكشف-أبرز-طريقة-لانتقال-عدوى-جدري-القردة-1092181055.html
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جدري القردة, موريتانيا, الحكومة الموريتانية, أفريقيا, منظمة الصحة العالمية, العالم
جدري القردة, موريتانيا, الحكومة الموريتانية, أفريقيا, منظمة الصحة العالمية, العالم

ولاية بجنوب موريتانيا تعتزم فرض فحص جدري القردة على العابرين إليها من البلدان الأفريقية

02:59 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 03:47 GMT 07.09.2024)
© Photo / Unsplash/ National Institute of Allergy and Infectious Diseasesجدري القردة
جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Photo / Unsplash/ National Institute of Allergy and Infectious Diseases
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية، أن ولاية بجنوب موريتانيا تعتزم فرض فحص جدري القردة على العابرين إليها من البلدان الأفريقية المجاورة.
وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فإن والي ولاية كيدي ماغه (جنوب البلاد بالمحاذاة مع نهر السنغال)، قال إن الجهات الصحية في الولاية "ستفرض إجراء فحوص الكشف عن جدري القردة في المناطق الحدودية، خصوصا للقادمين من الدول الأفريقية المجاورة".
وأكد الوالي، أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، خلال اجتماع للجنة الجهوية للطوارئ خصص لمناقشة الإجراءات الضرورية للتعامل مع العابرين إلى الولاية من الدول المجاورة، على ضرورة "بذل كل الجهود لتفادي عبور المرض إلى البلاد" بعد انتشاره في أفريقيا.
وقال هذا المسؤول، إن "السلطات العليا بالبلاد تحث على أخذ كامل الحيطة والحذر".
تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا قد أعلنت، مؤخرا، خلوها من أي حالة مرضية من جدري القرود الذي ظهر بعدد من بلدان العالم .

خطة أفريقية لمجابهة تفشي جدري القردة

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه، المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، خطة استجابة على مستوى القارة لتفشي جدري القردة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي المرض في 12 دولة أفريقية يمثل حالة طوارئ عالمية.

وتبلغ الموازنة التقديرية للخطة التي تستمر 6 أشهر حوالي 600 مليون دولار، مع تخصيص 55 بالمائة منها للاستجابة لتفشي جدري القردة في 14 دولة، وتعزيز الاستعداد في 15 دولة أخرى، في حين يتم توجيه 45 بالمائة نحو الدعم التشغيلي والفني من خلال شركاء، حسب تصريحات المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، جان كاسيا.

الكونغو أول دولة تتلقى اللقاحات

تعتبر الكونغو الديمقراطية، أول دولة أفريقية تتلقى دفعة من لقاحات جدري القردة، حيث تعد مركز تفشي المرض.
لقاحات جدري القردة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
مجتمع
"الصحة العالمية" تكشف أبرز طريقة لانتقال عدوى جدري القردة
28 أغسطس, 18:01 GMT
وتتضمن الدفعة الأولى من اللقاح 99 ألف جرعة، وسيتم تسليم دفعة أخرى يوم السبت ليصل المجموع إلى 200 ألف جرعة، وفقا للسلطات المحلية.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الصحة العامة في أفريقيا عن زيادة سريعة في حالات جدري القردة، حيث ارتفع جمالي الحالات إلى ما يزيد عن 23 ألفا.
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