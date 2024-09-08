https://sarabic.ae/20240908/أبرز-10-شخصيات-مرشحة-للقب-تريليونير-في-2030-1092513401.html
أبرز 10 شخصيات مرشحة للقب "تريليونير" في 2030
أبرز 10 شخصيات مرشحة للقب "تريليونير" في 2030
سبوتنيك عربي
كشفت إحصاءات حديثة عن توقعاتها بشأن حصول أسماء لامعة في عالم "البيزنس"، على عضوية نادي "التريليون" دولار خلال السنوات المقبلة، وذلك بناء على ثرواتهم الحالية... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T13:28+0000
2024-09-08T13:28+0000
2024-09-08T13:29+0000
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أبرز 10 شخصيات مرشحة للقب "تريليونير" في 2030
13:28 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 13:29 GMT 08.09.2024)
كشفت إحصاءات حديثة عن توقعاتها بشأن حصول أسماء لامعة في عالم "البيزنس"، على عضوية نادي "التريليون" دولار خلال السنوات المقبلة، وذلك بناء على ثرواتهم الحالية ومعدلات النمو السنوية.