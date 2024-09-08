https://sarabic.ae/20240908/أسيرة-سابقة-لدى-حماس-الجيش-لا-يعرف-أي-شيء-عن-أنفاق-الفصائل-الفلسطينية-1092504921.html

أسيرة سابقة لدى "حماس": الجيش لا يعرف أي شيء عن أنفاق الفصائل الفلسطينية

أسيرة سابقة لدى "حماس": الجيش لا يعرف أي شيء عن أنفاق الفصائل الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أكدت عدينا موشيه، الأسيرة الإسرائيلية السابقة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لوسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش بلادها لا يعرف أي شيء عن أنفاق الفصائل... 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T07:53+0000

2024-09-08T07:53+0000

2024-09-08T07:56+0000

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وقالت موشيه للقناة الـ12الإسرائيلية: "جهاز الأمن الداخلي طلب مني رسم خريطة للأنفاق في غزة، وذلك لأنهم لا يعرفون شيئا عنها".وأبلغت موشيه، التي تم الافراج عنا في صفقة تبادل سابقة لممهندسة من الـ"شاباك"، التي زارتها عقب الإفراج عنها، أن "الأنفاق في قطاع غزة متاهة ضخمة كبيرة وتمتد تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع، والضغط العسكري لن يساعد بإعادة الأسرى".وخلال كلمة لها خلال الاحتجاجات المطالبة بصفقة تبادل للأسرى مع غزة، أشارت موشيه إلى أن الـ"شاباك" أرسل لها مهندسة من قبله طلبت منها أن تشرح كيف تبدو أنفاق "حماس" وهواتف الاتصال والأسلاك، وما هي تفرعاتها وأين توجد، الأمر الذي أوضح لموشيه أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تعرف أيّ شيء عن الأنفاق"، بحسب قولها.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن موشيه، أنه عندما طلب منها الـ"شاباك" منها رسم الأنفاق في غزة، قالت موشيه لهم إنها ليست فنانة، وهو ما اعتبرته دليلا آخر على أنهم لا يعرفون شيئا عن الأنفاق.وتشهد "إسرائيل" تصاعدًا في حدة الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل في قطاع غزة.ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى اللإسرائيليين، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعرقلة إبرام اتفاق مع "حماس"؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

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طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة