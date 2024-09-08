https://sarabic.ae/20240908/الأهلي-المصري-يحدد-شروط-انتقال-محمود-كهربا-للدوري-السعودي-1092516306.html
الأهلي المصري يحدد شروط انتقال محمود كهربا للدوري السعودي
الأهلي المصري يحدد شروط انتقال محمود كهربا للدوري السعودي
سبوتنيك عربي
تلقي محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي المصري، عرضا رسميا للانتقال إلى نادي الحزم السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة، لكن ذلك سيتم وفقا لشروط ناديه الحالي. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T14:44+0000
2024-09-08T14:44+0000
2024-09-08T14:44+0000
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ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن مفاوضات انتقال كهربا للدوري السعودي تم تجميدها خلال الأيام الماضية، بسبب ضعف المقابل المادي.كما أوضح المصدر أن من ضمن الأسباب أيضا موافقة المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، على استمرار كهربا بالموسم الجديد مع النادي.وبحسب المصدر، فإن كهربا أخبر الأهلي برغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي وطلب من إدارة النادي إبداء مرونة في المفاوضات، خاصة بعد تألق وسام أبوعلي، وتخطيط النادي للتعاقد مع مهاجم جديد، بصورة تشير إلى أنه أصبح خارج حسابات كولر.ولفت المصدر إلى أن عرض نادي الحزم السعودي تصل قيمته إلى 200 ألف دولار، بينما كان طلب الأهلي هو نصف مليون دولار، قبل أن يوافق على تخفيض القيمة المطلوبة إلى 400 ألف دولار.وأوضح أن الأهلي أكد أنه لن يوافق على رحيل اللاعب المصري مقابل قيمة أقل من هذا المبلغ، الذي يعادل 20 مليون جنيه مصري، مشيرا إلى أن مسؤولي الأهلي ينتظرون الرد النهائي من الحزم السعودي.
https://sarabic.ae/20210928/ما-هي-آخر-تطورات-أزمة-محمود-كهربا-بين-الأهلي-والزمالك؟-1050280826.html
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رياضة, نادي الأهلي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, مباريات الدوري السعودي
رياضة, نادي الأهلي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, مباريات الدوري السعودي
الأهلي المصري يحدد شروط انتقال محمود كهربا للدوري السعودي
تلقي محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي المصري، عرضا رسميا للانتقال إلى نادي الحزم السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة، لكن ذلك سيتم وفقا لشروط ناديه الحالي.
ونقلت صحيفة
"الوطن" المصرية عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن مفاوضات انتقال كهربا للدوري السعودي تم تجميدها خلال الأيام الماضية، بسبب ضعف المقابل المادي.
كما أوضح المصدر أن من ضمن الأسباب أيضا موافقة المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، على استمرار كهربا
بالموسم الجديد مع النادي.
28 سبتمبر 2021, 18:12 GMT
وبحسب المصدر، فإن كهربا أخبر الأهلي برغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي وطلب من إدارة النادي إبداء مرونة في المفاوضات، خاصة بعد تألق وسام أبوعلي، وتخطيط النادي للتعاقد مع مهاجم جديد، بصورة تشير إلى أنه أصبح خارج حسابات كولر.
ولفت المصدر إلى أن عرض نادي الحزم السعودي تصل قيمته إلى 200 ألف دولار، بينما كان طلب الأهلي هو نصف مليون دولار، قبل أن يوافق على تخفيض القيمة المطلوبة إلى 400 ألف دولار.
وأوضح أن الأهلي أكد أنه لن يوافق على رحيل اللاعب المصري
مقابل قيمة أقل من هذا المبلغ، الذي يعادل 20 مليون جنيه مصري، مشيرا إلى أن مسؤولي الأهلي ينتظرون الرد النهائي من الحزم السعودي.