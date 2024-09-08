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الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في تناول جنوده "بسكويتا محشوا بالحشيش"
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في تناول جنوده "بسكويتا محشوا بالحشيش"
سبوتنيك عربي
فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحقيقا موسعا في تناول بعض جنوده لـ"بسكويت محشو بالحشيش". 08.09.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه تم نقل عدد من جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي إلى المستشفى، بعد تناولهم "بسكويتا" يشتبه في أنه يحتوي على مادة الحشيش.وأكدت الصحيفة أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية قررت فتح تحقيق موسع تناول بعض جنود الجيش الإسرائيلي من قوات الاحتياط الذين يخدمون في إحدى القواعد العسكرية بالجنوب، بسكويتا محشوا بالحشيش.وأوضحت أن بعض الجنود تناولوا طعاما تبرع به مدنيون إسرائيليون جاؤوا إلى القاعدة العسكرية بمنتجات غذائية وأطعمة ومشروبات قالوا إنها مخصصة لجنود الجيش الإسرائيلي.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن بعض الجنود قد توجهوا إلى المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد شعورهم بالمرض، وإنهم غادروه بعدما تحسنت حالتهم الصحية بعد بضع ساعات فقط.وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قد شدد على أنه سيتم تحديث القواعد والأوامر المتعلقة باستلام التبرعات الغذائية من المواطنين المدنيين، وذلك في الوقت الذي يتبرع المدنيون بالملابس والعتاد العسكري والطعام لجنود الجيش منذ بداية الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
https://sarabic.ae/20240908/إسرائيل-تفتح-تحقيقا-بشأن-وثائق-ملفقة-لـحماس-للتأثير-في-الرأي-العام-ضد-صفقة-التبادل-1092520546.html
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في تناول جنوده "بسكويتا محشوا بالحشيش"

19:17 GMT 08.09.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Sputnik . Stringer
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فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحقيقا موسعا في تناول بعض جنوده لـ"بسكويت محشو بالحشيش".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه تم نقل عدد من جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي إلى المستشفى، بعد تناولهم "بسكويتا" يشتبه في أنه يحتوي على مادة الحشيش.
نتنياهو يشرح على خريطة قطاع غزة لماذا يجب استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
إسرائيل تفتح تحقيقا بشأن وثائق ملفقة لـ"حماس" للتأثير في الرأي العام ضد صفقة التبادل
18:42 GMT
وأكدت الصحيفة أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية قررت فتح تحقيق موسع تناول بعض جنود الجيش الإسرائيلي من قوات الاحتياط الذين يخدمون في إحدى القواعد العسكرية بالجنوب، بسكويتا محشوا بالحشيش.
وأوضحت أن بعض الجنود تناولوا طعاما تبرع به مدنيون إسرائيليون جاؤوا إلى القاعدة العسكرية بمنتجات غذائية وأطعمة ومشروبات قالوا إنها مخصصة لجنود الجيش الإسرائيلي.
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن بعض الجنود قد توجهوا إلى المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد شعورهم بالمرض، وإنهم غادروه بعدما تحسنت حالتهم الصحية بعد بضع ساعات فقط.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قد شدد على أنه سيتم تحديث القواعد والأوامر المتعلقة باستلام التبرعات الغذائية من المواطنين المدنيين، وذلك في الوقت الذي يتبرع المدنيون بالملابس والعتاد العسكري والطعام لجنود الجيش منذ بداية الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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