https://sarabic.ae/20240908/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-تناول-جنوده-بسكويتا-محشوا-بالحشيش-1092521546.html

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في تناول جنوده "بسكويتا محشوا بالحشيش"

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في تناول جنوده "بسكويتا محشوا بالحشيش"

سبوتنيك عربي

فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحقيقا موسعا في تناول بعض جنوده لـ"بسكويت محشو بالحشيش". 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T19:17+0000

2024-09-08T19:17+0000

2024-09-08T19:17+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه تم نقل عدد من جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي إلى المستشفى، بعد تناولهم "بسكويتا" يشتبه في أنه يحتوي على مادة الحشيش.وأكدت الصحيفة أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية قررت فتح تحقيق موسع تناول بعض جنود الجيش الإسرائيلي من قوات الاحتياط الذين يخدمون في إحدى القواعد العسكرية بالجنوب، بسكويتا محشوا بالحشيش.وأوضحت أن بعض الجنود تناولوا طعاما تبرع به مدنيون إسرائيليون جاؤوا إلى القاعدة العسكرية بمنتجات غذائية وأطعمة ومشروبات قالوا إنها مخصصة لجنود الجيش الإسرائيلي.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن بعض الجنود قد توجهوا إلى المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد شعورهم بالمرض، وإنهم غادروه بعدما تحسنت حالتهم الصحية بعد بضع ساعات فقط.وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قد شدد على أنه سيتم تحديث القواعد والأوامر المتعلقة باستلام التبرعات الغذائية من المواطنين المدنيين، وذلك في الوقت الذي يتبرع المدنيون بالملابس والعتاد العسكري والطعام لجنود الجيش منذ بداية الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة