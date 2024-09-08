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العراق.. مستشار السوداني يكشف حقيقة "تجسس" مكتب رئيس الوزراء على عدد من مسؤولي البلاد
العراق.. مستشار السوداني يكشف حقيقة "تجسس" مكتب رئيس الوزراء على عدد من مسؤولي البلاد
سبوتنيك عربي
رد مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تقارير زعمت، في الآونة الأخيرة، أن "موظفين في مكتبه تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين سياسيين كبار في... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المستشار فادي الشمري، في مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية: "هذه كذبة مضخمة".وتابع أن "الاتهامات تهدف للتأثير سلبا على السوداني، قبل الانتخابات البرلمانية، المتوقع إجراؤها العام المقبل".وأردف: "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".وكشف الشمري، في تصريحاته الإعلامية، أنه "تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء العراقي، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت".ومنذ أواخر شهر أغسطس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أنباء حول إلقاء القبض على موظفين في مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتهمة التجسس على مسؤولين كبار.
https://sarabic.ae/20240814/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-تحميل-حكومة-السوداني-مسؤولية-حماية-قوات-التحالف-له-أبعاد-خطيرة-1091746988.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

العراق.. مستشار السوداني يكشف حقيقة "تجسس" مكتب رئيس الوزراء على عدد من مسؤولي البلاد

08:03 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 08:07 GMT 08.09.2024)
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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رد مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تقارير زعمت، في الآونة الأخيرة، أن "موظفين في مكتبه تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين سياسيين كبار في البلاد".
وقال المستشار فادي الشمري، في مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية: "هذه كذبة مضخمة".
وتابع أن "الاتهامات تهدف للتأثير سلبا على السوداني، قبل الانتخابات البرلمانية، المتوقع إجراؤها العام المقبل".
وأردف: "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": تحميل حكومة السوداني مسؤولية حماية قوات التحالف له أبعاد خطيرة
14 أغسطس, 18:22 GMT
وكشف الشمري، في تصريحاته الإعلامية، أنه "تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء العراقي، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت".
وأوضح أن "ذلك الموظف تم اعتقاله، بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين، منتحلا صفة شخص آخر، وتحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية، وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة".
ومنذ أواخر شهر أغسطس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أنباء حول إلقاء القبض على موظفين في مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتهمة التجسس على مسؤولين كبار.
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