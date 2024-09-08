https://sarabic.ae/20240908/زعيم-كوريا-الشمالية-يتفقد-3-منشآت-عسكرية-لتعزيز-الاستعداد-للحرب-في-الوقت-الحاضر-1092502647.html

زعيم كوريا الشمالية يتفقد 3 منشآت عسكرية "لتعزيز الاستعداد للحرب في الوقت الحاضر"

زعيم كوريا الشمالية يتفقد 3 منشآت عسكرية "لتعزيز الاستعداد للحرب في الوقت الحاضر"

سبوتنيك عربي

تفقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أول أمس الجمعة، العديد من المنشآت العسكرية، وذلك مع استعداد بيونغ يانغ، للاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس نظام حكم البلاد... 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T04:32+0000

2024-09-08T04:32+0000

2024-09-08T04:32+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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وأجرى كيم جونغ أون، زيارة إلى أكاديمية "أو جين يو" للمدفعية، أول أمس الجمعة، كما تفقّد ساحة لبناء السفن، ومصنع ذخيرة، وموقع بناء قاعدة بحرية، وفقا لتقارير متعددة لوكالة الأنباء المركزية الكورية.وقال زعيم كوريا الشمالية، خلال زيارته للأكاديمية، إن المؤسسة "يجب أن تنفّذ بدقة فكرة الحزب بإعطاء الأولوية للمدفعية وسياستها بشأن التعليم العسكري في المستقبل"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.يشار إلى أن أكاديمية "أو جين يو"، كانت تحمل في عام 2013، اسم أكاديمية "كيم تشول جو" للمدفعية، على اسم الأخ الأصغر لكيم إيل سونغ، الجد الراحل لكيم جونغ أون.ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها زعيم كوريا الشمالية أكاديمية "أو جين يو"، منذ توليه السلطة، بحسب "يونهاب".وأثناء جولته في منشأة بناء السفن، أكد كيم جونغ أون، أن "تعزيز القوة البحرية هو أهم أمر في الدفاع بقوة عن السيادة البحرية للبلاد، وتعزيز الاستعداد للحرب في الوقت الحاضر".كما أعرب الزعيم الكوري، خلال زيارته للمؤسسات الصناعية الدفاعية، عن امتنانه للعمال "لقيامهم بمهام إنتاج الذخائر الضخمة بطريقة مسؤولة وصحيحة، وتقديم مساهمة كبيرة في تطوير القوات المسلحة لكوريا الشمالية"، بحسب قوله.وتأتي زيارة زعيم كوريا الشمالية للمنشآت العسكرية، بعد ما يقرب من شهر ركّز فيه وبشكل أساسي على جهود الترميم والتعافي، في أعقاب الأضرار الشديدة، التي سببتها الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

https://sarabic.ae/20240805/زعيم-كوريا-الشمالية-يشرف-على-نقل-نظام-أسلحة-صاروخية-باليستية-تكتيكية-من-نوع-جديد-صممه-شخصيا-صور-1091424801.html

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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن