https://sarabic.ae/20240908/شام-الذهبي-تسقط-بطريقة-خطيرة-داخل-الجيم-فيديو-1092514878.html
شام الذهبي تسقط بطريقة خطيرة داخل "الجيم".. فيديو
شام الذهبي تسقط بطريقة خطيرة داخل "الجيم".. فيديو
سبوتنيك عربي
سقطت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، على رأسها بصورة خطيرة، خلال ممارستها تمارين رياضية في إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم". 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T13:55+0000
2024-09-08T13:55+0000
2024-09-08T13:55+0000
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ونشرت ابنة الفنانة السورية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد محاولتها أداء حركة رياضية خطيرة تسببت في سقوطها.وعلق جمهور الذهبي على ما تعرضت له بتهنئتها على النجاة، بينما حذرها آخرون من الاستهتار بالحركات الخطيرة داخل صالات الألعاب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن
شام الذهبي تسقط بطريقة خطيرة داخل "الجيم".. فيديو
سقطت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، على رأسها بصورة خطيرة، خلال ممارستها تمارين رياضية في إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم".
ونشرت ابنة الفنانة السورية
مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد محاولتها أداء حركة رياضية خطيرة تسببت في سقوطها.
وعلق جمهور
الذهبي على ما تعرضت له بتهنئتها على النجاة، بينما حذرها آخرون من الاستهتار بالحركات الخطيرة داخل صالات الألعاب.