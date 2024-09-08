عاشوا أكثر من 100 عام... تساؤلات عن سر الحياة الطويلة

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الإنسان والثقافة
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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:03 GMT
15 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
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183 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
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59 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
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خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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https://sarabic.ae/20240908/عاشو-أكثر-من-100-عام-تساؤلات-عن-سر-الحياة-الطويلة-1092512373.html
عاشوا أكثر من 100 عام... تساؤلات عن سر الحياة الطويلة
عاشوا أكثر من 100 عام... تساؤلات عن سر الحياة الطويلة
سبوتنيك عربي
يعيش عدد ليس بقليل من الناس أكثر من 100 عام وسط تساؤلات عن سر الحياة الطويلة، وهو أمر اختلفت فيه الإجابات، مما يدل على صعوبة تقليد تجربة محددة لشخص منهم... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T13:16+0000
2024-09-08T13:33+0000
مجتمع
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الصحة
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يقول جون تينيسوود، البالغ من العمر 112 عاما، إن تناول السمك والبطاطس المقلية له علاقة بطول عمره، وكذلك تناول الأشياء باعتدال، وتناول وجبة من السمك والبطاطس المقلية يوميا.أما بالنبسة لخوان فيسنتي بيريز مورا، أكبر رجل في العالم سابقا، والذي توفي عن عمر 116 عاما، فإن النظام الغذائي كان عاملا رئيسيا.ومع ذلك، وفقا للبروفيسور ريتشارد فاراغر، الخبير في علم الشيخوخة من جامعة برايتون، فإن محاولة اتباع أنماط حياة كبار السن في العالم يمكن أن تكون عديمة الفائدة أو في أسوأ الأحوال، ضارة بشكل فعال.وبحسب صحيفة بريطانية، فإن الخبراء يرون بأنه "لا ينبغي اتباع النصائح الصحية لكبار السن في العالم لأنه من غير المرجح أن تساعد".وأشار الخبراء إلى أن "أفضل طريقة لإضافة بضع سنوات إضافية إلى حياتك هي معالجة العوامل البسيطة التي تؤثر على صحتك مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، بدلاً من اتباع نصيحة محددة".
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منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

عاشوا أكثر من 100 عام... تساؤلات عن سر الحياة الطويلة

13:16 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 08.09.2024)
© Depositphotos.com / Monkeybusinessكبار في السن
كبار في السن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Depositphotos.com / Monkeybusiness
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يعيش عدد ليس بقليل من الناس أكثر من 100 عام وسط تساؤلات عن سر الحياة الطويلة، وهو أمر اختلفت فيه الإجابات، مما يدل على صعوبة تقليد تجربة محددة لشخص منهم والاستفادة من نصائحه في هذا المجال.
يقول جون تينيسوود، البالغ من العمر 112 عاما، إن تناول السمك والبطاطس المقلية له علاقة بطول عمره، وكذلك تناول الأشياء باعتدال، وتناول وجبة من السمك والبطاطس المقلية يوميا.

أما الإسبانية ماريا برانياس موريرا، التي كانت أكبر معمرة في العالم حتى وفاتها في وقت سابق من هذا الشهر، أرجعت طول عمرها إلى الإيجابية، والاتصال الجيد مع الأسرة والطبيعة وكذلك "الابتعاد عن الأشخاص السّامين والاستقرار العاطفي".

أما بالنبسة لخوان فيسنتي بيريز مورا، أكبر رجل في العالم سابقا، والذي توفي عن عمر 116 عاما، فإن النظام الغذائي كان عاملا رئيسيا.
رجل يحمل مكبرا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
مجتمع
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ومع ذلك، وفقا للبروفيسور ريتشارد فاراغر، الخبير في علم الشيخوخة من جامعة برايتون، فإن محاولة اتباع أنماط حياة كبار السن في العالم يمكن أن تكون عديمة الفائدة أو في أسوأ الأحوال، ضارة بشكل فعال.

ولا يزال الخبراء غير متأكدين تمامًا من سبب قدرة بعض الأشخاص على العيش لفترة طويلة، لكن فاراغر يوضح أن هناك سببين محتملين لا يستبعد أحدهما الآخر، الأول اختلاف هؤلاء الأشخاص من الناحية الجينية والثاني كونهم محظوظون.

وبحسب صحيفة بريطانية، فإن الخبراء يرون بأنه "لا ينبغي اتباع النصائح الصحية لكبار السن في العالم لأنه من غير المرجح أن تساعد".
وأشار الخبراء إلى أن "أفضل طريقة لإضافة بضع سنوات إضافية إلى حياتك هي معالجة العوامل البسيطة التي تؤثر على صحتك مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، بدلاً من اتباع نصيحة محددة".
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