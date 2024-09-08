https://sarabic.ae/20240908/عاشو-أكثر-من-100-عام-تساؤلات-عن-سر-الحياة-الطويلة-1092512373.html

عاشوا أكثر من 100 عام... تساؤلات عن سر الحياة الطويلة

عاشوا أكثر من 100 عام... تساؤلات عن سر الحياة الطويلة

سبوتنيك عربي

يعيش عدد ليس بقليل من الناس أكثر من 100 عام وسط تساؤلات عن سر الحياة الطويلة، وهو أمر اختلفت فيه الإجابات، مما يدل على صعوبة تقليد تجربة محددة لشخص منهم... 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T13:16+0000

2024-09-08T13:16+0000

2024-09-08T13:33+0000

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يقول جون تينيسوود، البالغ من العمر 112 عاما، إن تناول السمك والبطاطس المقلية له علاقة بطول عمره، وكذلك تناول الأشياء باعتدال، وتناول وجبة من السمك والبطاطس المقلية يوميا.أما بالنبسة لخوان فيسنتي بيريز مورا، أكبر رجل في العالم سابقا، والذي توفي عن عمر 116 عاما، فإن النظام الغذائي كان عاملا رئيسيا.ومع ذلك، وفقا للبروفيسور ريتشارد فاراغر، الخبير في علم الشيخوخة من جامعة برايتون، فإن محاولة اتباع أنماط حياة كبار السن في العالم يمكن أن تكون عديمة الفائدة أو في أسوأ الأحوال، ضارة بشكل فعال.وبحسب صحيفة بريطانية، فإن الخبراء يرون بأنه "لا ينبغي اتباع النصائح الصحية لكبار السن في العالم لأنه من غير المرجح أن تساعد".وأشار الخبراء إلى أن "أفضل طريقة لإضافة بضع سنوات إضافية إلى حياتك هي معالجة العوامل البسيطة التي تؤثر على صحتك مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، بدلاً من اتباع نصيحة محددة".

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