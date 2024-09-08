علماء يكشفون الصلة بين التهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان

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123 د
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:03 GMT
15 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
ع الموجة مع ايلي
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183 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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https://sarabic.ae/20240908/علماء-يكشفون-الصلة-بين-التهاب-المفاصل-الروماتويدي-والسرطان-1092521758.html
علماء يكشفون الصلة بين التهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان
علماء يكشفون الصلة بين التهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن سبب كون الشيخوخة عامل خطر رئيسيا للإصابة بالسرطان، وقد توفر أيضًا الأساس لعلاجات السرطان الجديدة. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T19:33+0000
2024-09-08T19:33+0000
مجتمع
الصحة
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وأشار العلماء إلى أنه من المعروف أن الجهاز المناعي للشيخوخة يدعم نمو الخلايا السرطانية.وفي دراسة جديدة، وجد العلماء أن زرع نخاع العظم من الفئران الأكبر سنا في الفئران الشابة "يؤدي إلى شيخوخة" أجهزتها المناعية، وفي الوقت نفسه، نمت خلاياهم السرطانية بشكل أسرع.وأوضح العلماء أن "أناكينرا" يستخدم بالفعل لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ويخطط العلماء لاختبار الدواء على مرضى السرطان قريبًا.
https://sarabic.ae/20240902/اكتشاف-أدلة-قوية-على-أن-الأشخاص-الأطول-قامة-أكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1092314602.html
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الصحة
الصحة

علماء يكشفون الصلة بين التهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان

19:33 GMT 08.09.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان الرئة
سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن سبب كون الشيخوخة عامل خطر رئيسيا للإصابة بالسرطان، وقد توفر أيضًا الأساس لعلاجات السرطان الجديدة.
وأشار العلماء إلى أنه من المعروف أن الجهاز المناعي للشيخوخة يدعم نمو الخلايا السرطانية.
وأوضح العلماء أن العمليات الالتهابية تساعد على مكافحة العدوى وإصلاح الأنسجة بعد الإصابة، ومع ذلك، كلما تقدمنا ​​في السن، غالبا ما يحدث الالتهاب المزمن، مما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وعلى وجه الخصوص، يمكنه قمع عمل الخلايا المناعية التي تدمر السرطان.
الباحث السوري إبراهيم الشعار، ابن مدينة حلب، اكتشف علاج مرض السرطان بقنبلة السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
مجتمع
اكتشاف أدلة قوية على أن الأشخاص الأطول قامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان
2 سبتمبر, 13:54 GMT
وفي دراسة جديدة، وجد العلماء أن زرع نخاع العظم من الفئران الأكبر سنا في الفئران الشابة "يؤدي إلى شيخوخة" أجهزتها المناعية، وفي الوقت نفسه، نمت خلاياهم السرطانية بشكل أسرع.
وأكد العلماء أن وباستخدام عقار "أناكينرا" ساعد منع بعض المسارات الالتهابية المضاد للالتهابات في إيقاف هذه العملية، وقد منع الدواء نقل الإشارات من الخلايا السرطانية إلى جهاز المناعة، ونتيجة لذلك، تباطأ نمو السرطان لدى الفئران بشكل ملحوظ،، وتم نشر الدراسة في مجلة "Science".
وأوضح العلماء أن "أناكينرا" يستخدم بالفعل لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ويخطط العلماء لاختبار الدواء على مرضى السرطان قريبًا.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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