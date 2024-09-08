https://sarabic.ae/20240908/علماء-يكشفون-الصلة-بين-التهاب-المفاصل-الروماتويدي-والسرطان-1092521758.html

علماء يكشفون الصلة بين التهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان

علماء يكشفون الصلة بين التهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة عن سبب كون الشيخوخة عامل خطر رئيسيا للإصابة بالسرطان، وقد توفر أيضًا الأساس لعلاجات السرطان الجديدة. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T19:33+0000

2024-09-08T19:33+0000

2024-09-08T19:33+0000

مجتمع

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/14/1091929623_0:248:2048:1400_1920x0_80_0_0_b10ca7746bca63d14c329fa4bac505ba.jpg

وأشار العلماء إلى أنه من المعروف أن الجهاز المناعي للشيخوخة يدعم نمو الخلايا السرطانية.وفي دراسة جديدة، وجد العلماء أن زرع نخاع العظم من الفئران الأكبر سنا في الفئران الشابة "يؤدي إلى شيخوخة" أجهزتها المناعية، وفي الوقت نفسه، نمت خلاياهم السرطانية بشكل أسرع.وأوضح العلماء أن "أناكينرا" يستخدم بالفعل لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ويخطط العلماء لاختبار الدواء على مرضى السرطان قريبًا.

https://sarabic.ae/20240902/اكتشاف-أدلة-قوية-على-أن-الأشخاص-الأطول-قامة-أكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1092314602.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة