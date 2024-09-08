علماء يكشفون الصلة بين التهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان الرئة
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
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كشفت دراسة جديدة عن سبب كون الشيخوخة عامل خطر رئيسيا للإصابة بالسرطان، وقد توفر أيضًا الأساس لعلاجات السرطان الجديدة.
وأشار العلماء إلى أنه من المعروف أن الجهاز المناعي للشيخوخة يدعم نمو الخلايا السرطانية.
وأوضح العلماء أن العمليات الالتهابية تساعد على مكافحة العدوى وإصلاح الأنسجة بعد الإصابة، ومع ذلك، كلما تقدمنا في السن، غالبا ما يحدث الالتهاب المزمن، مما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وعلى وجه الخصوص، يمكنه قمع عمل الخلايا المناعية التي تدمر السرطان.
2 سبتمبر, 13:54 GMT
وفي دراسة جديدة، وجد العلماء أن زرع نخاع العظم من الفئران الأكبر سنا في الفئران الشابة "يؤدي إلى شيخوخة" أجهزتها المناعية، وفي الوقت نفسه، نمت خلاياهم السرطانية بشكل أسرع.
وأكد العلماء أن وباستخدام عقار "أناكينرا" ساعد منع بعض المسارات الالتهابية المضاد للالتهابات في إيقاف هذه العملية، وقد منع الدواء نقل الإشارات من الخلايا السرطانية إلى جهاز المناعة، ونتيجة لذلك، تباطأ نمو السرطان لدى الفئران بشكل ملحوظ،، وتم نشر الدراسة في مجلة "Science".
وأوضح العلماء أن "أناكينرا" يستخدم بالفعل لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ويخطط العلماء لاختبار الدواء على مرضى السرطان قريبًا.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik