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مصرع 48 شخصا إثر انفجار شاحنة وقود في نيجيريا
مصرع 48 شخصا إثر انفجار شاحنة وقود في نيجيريا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، مصرع 48 شخصا على الأقل إثر انفجار شاحنة وقود عقب اصطدامها بسيارة أخرى محملة بالمسافرين بولاية النيجر وسط البلاد. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T21:39+0000
2024-09-08T21:39+0000
شاحنة
نيجيريا
العالم
مقتل أشخاص
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة (بنش) النيجيرية عن المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر عبد الله بابا عرب قوله، "48 شخصًا احترقت جثثهم إثر حادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد".وأشار إلى أن الحادث وقع في منطقة الحكومة المحلية أجاي بولاية النيجر وسط نيجيريا.وأضاف أن أكثر من 50 رأسًا من الماشية احترقت أيضًا علاوة على احتراق عدة مركبات أخرى.
https://sarabic.ae/20240825/مشروع-غاز-نيجيريا-ما-تأثير-اتفاق-غينيا-الاستوائية-على-الجزائر-والمغرب؟-1092090369.html
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شاحنة, نيجيريا, العالم, مقتل أشخاص
شاحنة, نيجيريا, العالم, مقتل أشخاص

مصرع 48 شخصا إثر انفجار شاحنة وقود في نيجيريا

21:39 GMT 08.09.2024
© AP Photo / Gbenga Olamikanنيجيريا
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Gbenga Olamikan
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أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، مصرع 48 شخصا على الأقل إثر انفجار شاحنة وقود عقب اصطدامها بسيارة أخرى محملة بالمسافرين بولاية النيجر وسط البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة (بنش) النيجيرية عن المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر عبد الله بابا عرب قوله، "48 شخصًا احترقت جثثهم إثر حادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد".

وكشف أن الحادث وقع عندما اصطدم صهريج بنزين وجهاً لوجه بشاحنة محملة بالمسافرين والماشية.

وأشار إلى أن الحادث وقع في منطقة الحكومة المحلية أجاي بولاية النيجر وسط نيجيريا.
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وأضاف أن أكثر من 50 رأسًا من الماشية احترقت أيضًا علاوة على احتراق عدة مركبات أخرى.
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