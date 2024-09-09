https://sarabic.ae/20240909/أمريكا-تعتزم-مراقبة-التدريبات-العسكرية-الروسية-الصينية-المشتركة--1092559145.html
أمريكا تعتزم مراقبة التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة
أمريكا تعتزم مراقبة التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة
سبوتنيك عربي
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستراقب التدريبات العسكرية الروسية - الصينية المشتركة المقبلة في شرق آسيا، لكنها... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T19:33+0000
2024-09-09T19:33+0000
2024-09-09T19:33+0000
الصين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070691604_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94e501890f41cca33da0c1f374f7f5d.jpg
وقال كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "لا أرى أي سبب يدعونا لتغيير وضعنا العسكري أو موقفنا الرادع نتيجة لهذه التدريبات. هذه مناورة مخطط لها منذ فترة طويلة. إنها جزء من نظامهم، لذلك سنراقبها، لكن لا يوجد قلق دراماتيكي وشيك بشأنها".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الروسية والصينية ستجري دوريتها المشتركة الخامسة في المحيط الهادئ، وبالإضافة إلى ذلك، ستشارك الصين في التدريبات الاستراتيجية للقوات المسلحة الروسية "المحيط-2024".
https://sarabic.ae/20240904/خبير-التعاون-بين-روسيا-والصين-في-منطقة-الشرق-الأقصى-الفيدرالية-يشمل-كافة-سلاسل-الإنتاج--1092448893.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070691604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7cafb1c5437733f38867ab41c889595e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعتزم مراقبة التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستراقب التدريبات العسكرية الروسية - الصينية المشتركة المقبلة في شرق آسيا، لكنها لا تشعر بالقلق بشأنها.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "لا أرى أي سبب يدعونا لتغيير وضعنا العسكري أو موقفنا الرادع نتيجة لهذه التدريبات. هذه مناورة مخطط لها منذ فترة طويلة. إنها جزء من نظامهم، لذلك سنراقبها، لكن لا يوجد قلق دراماتيكي وشيك بشأنها".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الروسية والصينية ستجري دوريتها المشتركة الخامسة في المحيط الهادئ، وبالإضافة إلى ذلك، ستشارك الصين في التدريبات الاستراتيجية للقوات المسلحة الروسية "المحيط-2024".