أمريكا تعتزم مراقبة التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
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إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240909/أمريكا-تعتزم-مراقبة-التدريبات-العسكرية-الروسية-الصينية-المشتركة--1092559145.html
أمريكا تعتزم مراقبة التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة
أمريكا تعتزم مراقبة التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة
سبوتنيك عربي
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستراقب التدريبات العسكرية الروسية - الصينية المشتركة المقبلة في شرق آسيا، لكنها... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T19:33+0000
2024-09-09T19:33+0000
الصين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "لا أرى أي سبب يدعونا لتغيير وضعنا العسكري أو موقفنا الرادع نتيجة لهذه التدريبات. هذه مناورة مخطط لها منذ فترة طويلة. إنها جزء من نظامهم، لذلك سنراقبها، لكن لا يوجد قلق دراماتيكي وشيك بشأنها".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الروسية والصينية ستجري دوريتها المشتركة الخامسة في المحيط الهادئ، وبالإضافة إلى ذلك، ستشارك الصين في التدريبات الاستراتيجية للقوات المسلحة الروسية "المحيط-2024".
https://sarabic.ae/20240904/خبير-التعاون-بين-روسيا-والصين-في-منطقة-الشرق-الأقصى-الفيدرالية-يشمل-كافة-سلاسل-الإنتاج--1092448893.html
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الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تعتزم مراقبة التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة

19:33 GMT 09.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستراقب التدريبات العسكرية الروسية - الصينية المشتركة المقبلة في شرق آسيا، لكنها لا تشعر بالقلق بشأنها.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "لا أرى أي سبب يدعونا لتغيير وضعنا العسكري أو موقفنا الرادع نتيجة لهذه التدريبات. هذه مناورة مخطط لها منذ فترة طويلة. إنها جزء من نظامهم، لذلك سنراقبها، لكن لا يوجد قلق دراماتيكي وشيك بشأنها".
جناح منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
خبير: التعاون بين روسيا والصين في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية يشمل كافة سلاسل الإنتاج
4 سبتمبر, 21:46 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الروسية والصينية ستجري دوريتها المشتركة الخامسة في المحيط الهادئ، وبالإضافة إلى ذلك، ستشارك الصين في التدريبات الاستراتيجية للقوات المسلحة الروسية "المحيط-2024".
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