https://sarabic.ae/20240909/أنوشكا-تكشف-مفاجأة-عمرها-12-عاما-بشأن-عادل-إمام-فيديو-1092532528.html

أنوشكا تكشف "مفاجأة" عمرها 12 عاما بشأن عادل إمام... فيديو

أنوشكا تكشف "مفاجأة" عمرها 12 عاما بشأن عادل إمام... فيديو

سبوتنيك عربي

كشفت الفنانة أنوشكا، عن كواليس تعاونها مع الزعيم عادل إمام، مشيرة إلى أنه شخصية تتمتع بمزاج متقلب، إلا أنه يتميز ببساطة كبيرة في التعامل مع فريق العمل. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T09:31+0000

2024-09-09T09:31+0000

2024-09-09T09:31+0000

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وتحدثت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد 2"، عن نجاح مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، الذي قدمته مع عادل إمام، في عام 2013، مؤكدة أنها "تفاجأت باتصال تفوني منه شخصيا للقيام بدور حبيبته في المسلسل".وقالت: "عادل إمام كمية كبيرة من البساطة ومن الأبوة لكل فريق المسلسل كله"، مشيرة إلى "النجاح الكبير الذي تحقق في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله".وكشفت أنوشكا أن "عادل إمام يكره التأخير"، مؤكدة أنه "يُعد من أوائل الحاضرين في موقع التصوير دائمًا، مما يعكس انضباطه الشديد في العمل".وكان الفنان المصري، عادل إمام، قد علق في الآونة الأخيرة على الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بمرض "ألزهايمر".ونشر موقع "ET بالعربي"، تسجيلا صوتيا للزعيم عادل إمام، الذي تحدث للرد بشكل قاطع على ما تم تداوله بشأنه، وقال إنه بصحة جيدة، مشيرًا إلى أنه يتواجد في "العزبة الخاصة به مع أبنائه وأحفاده".وأكد إمام أن أصدقاءه يأتون إلى زيارته بشكل أسبوعي ويجلسون إلى جواره، قائلا: "كويس.. الواحد بيقرأ نعيه وهو كويس.. أرد على أيه.. أنا مبردش على الحاجات دي".وكان الإعلامي محمد الباز، قد قال عبر برنامجه على فضائية "النهار"، إن "عادل إمام، لن يعود للتمثيل، نظرا لأن صحته لا تسمح بذلك نتيجة إصابته بمرض ألزهايمر"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".ونفى الباز أن "يكون عادل إمام قادرا على الوقوف أمام الكاميرا مجددا، على خلاف ما أعلنت عائلته بأن فيلما سيجمعه في القريب مع نجله محمد إمام تحت اسم "الواد وأبوه"، مضيفا أنه "علم من مقربين زاروا عادل إمام أنه بحكم السن يعاني من بعض أعراض ألزهايمر".ومسلسل "فلانتينو" هو آخر أعمال الفنان المصري عادل إمام، وعرض في شهر رمضان عام 2020.وعادل إمام الممثل الأكثر شهرة في مصر والعالم العربي ولد في 17 مايو/ أيار 1940 وهو حائز على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته الفنية في 1966 ومنذ ذلك الوقت قدم ما يزيد على 100 فيلم و10 مسرحيات والعديد من المسلسلات.

https://sarabic.ae/20240121/ما-بين-النفي-والتأكيد-أسرة-زعيم-الفن-العربي-عادل-إمام-تختلف-على-حقيقة-اعتزاله-النهائي-فيديو-1085233842.html

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