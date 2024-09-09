https://sarabic.ae/20240909/التعليم-المدرسي-في-روسيا-1092534154.html
التعليم المدرسي في روسيا
التعليم المدرسي في روسيا
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التعليم المدرسي في روسيا
2024-09-09T10:15+0000
2024-09-09T10:15+0000
2024-09-09T10:15+0000
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التعليم المدرسي في روسيا
التعليم المدرسي في روسيا
ابتداء من 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، تم إدراج مواد جديدة في منهج المرحلة المدرسية في روسيا، منها حصة "الأشغال اليدوية" وذلك في المناهج الدراسية الإلزامية في المرحلة الابتدائية والإعدادية، كما سيتم إضافة وحدة "التدريب العسكري. أساسيات المعرفة العسكرية" إلى مادة "السلامة". تعرف على المزيد من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".