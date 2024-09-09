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لافروف يلتقي بولي العهد السعودي في إطار زيارته للرياض
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السعودية ترد على المشككين في رؤية الأمير... إلى أين وصلت جهود المملكة؟
السعودية ترد على المشككين في رؤية الأمير... إلى أين وصلت جهود المملكة؟
سبوتنيك عربي
صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بأن المملكة أكملت نحو 87 بالمئة من أهداف "رؤية 2030"، التي تم إطلاقها في 25 أبريل/ نيسان 2016، عقب تولي الملك سلمان عبد... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T11:54+0000
2024-09-09T11:54+0000
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ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن الفالح، قوله: "كان هناك الكثير من الناس الذين شككوا في الرؤية والطموح، ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كانت دولة مثل السعودية التي تعتمد منذ عقود عديدة على النفط، ستكون قادرة على القيام بما تطمح إليه ضمن رؤية 2030".ووفقا للصحيفة، فقد "سجل النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية نمواً بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2024"، مؤكدة أن "صندوق النقد الدولي أيّد اتجاه السعودية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، في وقت ثبّت توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025"، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.وتعتبر "رؤية السعودية 2030"، واحدة من أكثر الخطط التنموية الطموحة والشاملة التي يشهدها العالم في القرن الحالي، لما تتضمنه من مشاريع ذات تأثير واسع، تشكل جزءا من مستقبل العالم الحديث ومعلما من معالم تشكّله، فيما لو تحققت، خاصة مع ما تقدمه من نماذج اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تكنولوجية وبيئية، من شأنها أن تؤسس لمعايير عالمية جديدة ومستدامة للرفاهية وأسلوب العيش وجودة حياة السكان.
https://sarabic.ae/20230906/المملكة-تسير-نحو-رؤية-2030-أسرع-مما-رسم-لها-خبير-يوضح-أهمية-المراكز-اللوجستية-في-السعودية-1080762991.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السعودية ترد على المشككين في رؤية الأمير... إلى أين وصلت جهود المملكة؟

11:54 GMT 09.09.2024
© AP Photo / Saudi Press Agencyولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Saudi Press Agency
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صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بأن المملكة أكملت نحو 87 بالمئة من أهداف "رؤية 2030"، التي تم إطلاقها في 25 أبريل/ نيسان 2016، عقب تولي الملك سلمان عبد العزيز ووليه عهده، الأمير محمد بن سلمان، مقاليد الحكم في البلاد.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن الفالح، قوله: "كان هناك الكثير من الناس الذين شككوا في الرؤية والطموح، ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كانت دولة مثل السعودية التي تعتمد منذ عقود عديدة على النفط، ستكون قادرة على القيام بما تطمح إليه ضمن رؤية 2030".
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ووفقا للصحيفة، فقد "سجل النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية نمواً بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2024"، مؤكدة أن "صندوق النقد الدولي أيّد اتجاه السعودية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، في وقت ثبّت توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025"، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وتعتبر "رؤية السعودية 2030"، واحدة من أكثر الخطط التنموية الطموحة والشاملة التي يشهدها العالم في القرن الحالي، لما تتضمنه من مشاريع ذات تأثير واسع، تشكل جزءا من مستقبل العالم الحديث ومعلما من معالم تشكّله، فيما لو تحققت، خاصة مع ما تقدمه من نماذج اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تكنولوجية وبيئية، من شأنها أن تؤسس لمعايير عالمية جديدة ومستدامة للرفاهية وأسلوب العيش وجودة حياة السكان.
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