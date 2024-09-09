القضاء العراقي يتخذ قرارا عاجلا لامتصاص الغضب الشعبي

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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
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183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
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إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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https://sarabic.ae/20240909/القضاء-العراقي-يتخذ-قرارا-عاجلا-لامتصاص-الغضب-الشعبي-1092554133.html
القضاء العراقي يتخذ قرارا عاجلا لامتصاص الغضب الشعبي
القضاء العراقي يتخذ قرارا عاجلا لامتصاص الغضب الشعبي
سبوتنيك عربي
أصدر القضاء العراقي، اليوم الإثنين، "قرارات توقيف بحق 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن"، أبرزهما رجل الأعمال نور زهير، وهيثم... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T16:19+0000
2024-09-09T16:19+0000
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وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن "القضاء حدد يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، موعداً للمرافعة القادمة"، موضحاً أن "هناك إجراءات تستغرق شهراً حتى تنشر في الجريدة وبعدها إجراءات قانونية ليتم إصدار أمر قبض النشرة الحمراء في الإنتربول".ويبدو أن السلطات العراقية تسعى إلى امتصاص الغضب الشعبي الذي أثاره هروب الاثنين من الملاحقة القضائية، وسط اتهامات بالتواطؤ في تهريبها".وتتمثل "سرقة القرن"، باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو "مليارين ونصف مليار دولار"، من أموال الأمانات الضريبية.وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب العراقية، أن "مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.وقال الإعلام العراقي، إن "جهات متعددة كشفت عن السرقة قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي في عام 2023".وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت "هيئة النزاهة" والسلطة القضائية للتحقيق في القضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين نور زهير، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة"، وهو من مواليد بغداد عام 1980.وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة لزهير، ومن ثم أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام المتهم الأول بـ"سرقة القرن" بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم "سياسيون وإعلاميون"، ملمحا إلى ارتفاع عدد المتهمين.وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادره بعد أن مكث فيه لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت مصادر لموقع "شفق نيوز".
https://sarabic.ae/20240714/رئيس-الوزراء-العراقي-يتحدث-عن-تهريب-نصف-أموال-سرقة-القرن-1090783375.html
https://sarabic.ae/20230816/إعلام-الإنتربول-يستلم-أسماء-مسؤولين-عراقيين-سابقين-متورطين-في-قضية-سرقة-القرن-1080126307.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

القضاء العراقي يتخذ قرارا عاجلا لامتصاص الغضب الشعبي

16:19 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Nazek Mohammed انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق
انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبر
أصدر القضاء العراقي، اليوم الإثنين، "قرارات توقيف بحق 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن"، أبرزهما رجل الأعمال نور زهير، وهيثم الجبوري المستشار السابق في حكومة مصطفى الكاظمي".
وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن "القضاء حدد يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، موعداً للمرافعة القادمة"، موضحاً أن "هناك إجراءات تستغرق شهراً حتى تنشر في الجريدة وبعدها إجراءات قانونية ليتم إصدار أمر قبض النشرة الحمراء في الإنتربول".
ويبدو أن السلطات العراقية تسعى إلى امتصاص الغضب الشعبي الذي أثاره هروب الاثنين من الملاحقة القضائية، وسط اتهامات بالتواطؤ في تهريبها".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
رئيس الوزراء العراقي يكشف عن تهريب نصف أموال "سرقة القرن"
14 يوليو, 10:21 GMT
وتتمثل "سرقة القرن"، باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو "مليارين ونصف مليار دولار"، من أموال الأمانات الضريبية.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب العراقية، أن "مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.
وقال الإعلام العراقي، إن "جهات متعددة كشفت عن السرقة قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي في عام 2023".
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت "هيئة النزاهة" والسلطة القضائية للتحقيق في القضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين نور زهير، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة"، وهو من مواليد بغداد عام 1980.
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
إعلام: الإنتربول يستلم أسماء مسؤولين عراقيين سابقين متورطين في قضية "سرقة القرن"
16 أغسطس 2023, 09:11 GMT
وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة لزهير، ومن ثم أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام المتهم الأول بـ"سرقة القرن" بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم "سياسيون وإعلاميون"، ملمحا إلى ارتفاع عدد المتهمين.
وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادره بعد أن مكث فيه لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت مصادر لموقع "شفق نيوز".
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