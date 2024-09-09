https://sarabic.ae/20240909/رأس-نفرتيتي-يشعل-غضبا-مصريا-هل-تنجح-مصر-في-إعادته-1092541245.html

رأس نفرتيتي يشعل غضبا مصريا.. هل تنجح مصر في إعادته

رأس نفرتيتي يشعل غضبا مصريا.. هل تنجح مصر في إعادته

سبوتنيك عربي

أثار رأس نفرتيتي الشهير غضب العديد من المصريين، في الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن نشر زاهي حواس، عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق، عريضة على موقعه... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T12:22+0000

2024-09-09T12:22+0000

2024-09-09T12:22+0000

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وقبل نحو 111 عاما، خرج تابوت به قطعة أثرية من مصر إلى ألمانيا، والتي تعد اليوم رمزا لجمال الأنثى في جميع أنحاء العالم. هذا هو رأس الملكة نفرتيتي، زوجة إخناتون، حاكم مصر بين 1353 و1336 قبل الميلاد.ودعا حواس ألمانيا لإعادة رأس نفرتيتي، في عريضة نشرها أول أمس السبت، قائلا إنها "غادرت مصر بشكل غير قانوني بعد العثور عليها"، وأضاف: "اليوم نعلن أن مصر تطالب بإعادة تمثال نفرتيتي وهذه لجنة وطنية وليس الحكومة".وركّزت حملة حواس بشكل أساسي على استعادة ثلاث قطع هي رأس نفرتيتي وحجر "رشيد" وبرج "دندرة".في حين لم يعلّق المسؤولون في متحف برلين الجديد على إطلاق هذه العريضة، حسب ما نقلت وكالة "رويترز"، يوم أمس الأحد.وخرج التمثال من مصر في سبتمبر/ أيلول عام 1913، وتنقل بين أكثر من مكان حتى استقر في متحف برلين، ويعود التمثال لنحو 3500 سنة مضت، ويبلغ ارتفاعه 47 سنتيمتراً، ووزنه نحو 20 كيلوغراماً، ويُظهر رأس الملكة نفرتيتي والرقبة وجزءاً من الكتفين.

https://sarabic.ae/20240721/مصر-تطلق-حملة-شعبية-كبيرة-لاستعادة-آثار-بارزة-منها-رأس-نفرتيتي-وحجر-رشيد-1090988731.html

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