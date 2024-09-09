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عرب بوينت بودكاست
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10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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183 د
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08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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قوانين الاقتصاد
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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عرب بوينت بودكاست
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رجل أعمال ألماني: بايدن وهاريس قاتلان جماعيان مثيران للاشمئزاز
رجل أعمال ألماني: بايدن وهاريس قاتلان جماعيان مثيران للاشمئزاز
سبوتنيك عربي
أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أنه لا يُسمح لفلاديمير زيلينسكي بالذهاب إلى مفاوضات السلام... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T13:38+0000
2024-09-09T13:38+0000
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وكتب دوتكوم على منصة "إكس": "أوكرانيا تركع بالفعل، لكن يجب أن يموت مائة ألف أوكراني آخر من أجل الحزب الديمقراطي".وفي اليوم السابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع تلفزيون " ZDF" إن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا.في يونيو/حزيران طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا: ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. وأضاف، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية. كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

رجل أعمال ألماني: بايدن وهاريس قاتلان جماعيان مثيران للاشمئزاز

13:38 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورخروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Stringer
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أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أنه لا يُسمح لفلاديمير زيلينسكي بالذهاب إلى مفاوضات السلام مع روسيا، لأن هذا يعني انتصار موسكو في الصراع.
وكتب دوتكوم على منصة "إكس": "أوكرانيا تركع بالفعل، لكن يجب أن يموت مائة ألف أوكراني آخر من أجل الحزب الديمقراطي".

وأضاف: "لا يُسمح لزيلينسكي بالذهاب إلى محادثات السلام، لأن هذا يعني انتصار روسيا، مما سيؤدي إلى فشل هاريس في الانتخابات. بايدن وهاريس قاتلان جماعيان مثيران للاشمئزاز".

وفي اليوم السابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع تلفزيون " ZDF" إن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا.
في يونيو/حزيران طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا: ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وأضاف، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية. كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
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