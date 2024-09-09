https://sarabic.ae/20240909/لافروف-الشرق-الأوسط-على-شفا-حرب-إقليمية-كبرى---1092531971.html

لافروف: الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى

لافروف: الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يمكن السماح به. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T08:54+0000

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وقال لافروف، خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا: "الشرق الأوسط مرة أخرى على شفا حرب إقليمية كبرى، ومن مسؤوليتنا المشتركة منع ذلك".وأشار لافروف إلى أن "عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف القتال في قطاع غزة، أدى إلى تدهور حاد في الوضع العسكري السياسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من حدود لبنان وإسرائيل إلى البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه وصلت فيه المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى مستوى خطير جديد".وأوضح أن "الولايات المتحدة الأمريكية، كانت السبب في عرقلة كل قرارات الشرعية الدولية لوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدًا أن "روسيا ومجلس التعاون الخليجي يبذلان كل الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية".وأكد لافروف أن "عدم تسوية كل ملفات المنطقة سيؤدي إلى حرب شاملة".وقد أجرى لافروف، الذي وصل إلى الرياض يوم أمس الأحد، مفاوضات ثنائية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وكذلك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.و يضم مجلس التعاون الخليجي كلا من البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

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