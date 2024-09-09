https://sarabic.ae/20240909/مشاهد-درامية-للحظة-العثور-على-طفل-تاه-في-حقل-ذرة-مترامي-الأطراف-فيديو-1092535874.html
مشاهد درامية للحظة العثور على طفل تاه في حقل ذرة مترامي الأطراف... فيديو
مشاهد درامية للحظة العثور على طفل تاه في حقل ذرة مترامي الأطراف... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكنت سلطات إنفاذ القانون في ولاية ويسكونسن الأمريكية، من العثور على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات فُقد ليلاً، في حقل ذرة مترامي الأطراف. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T10:20+0000
2024-09-09T10:20+0000
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "سلطات الإنفاذ استخدمت طائرة من دون طيار حرارية للعثور على الطفل"، مشيرة إلى أنه "في غضون دقائق، وجد مشغل الطائرة بقعة حرارية على بعد نصف ميل تقريبًا من المزرعة التي اختفى فيها الطفل".وأضافت أن "مشغل الطائرة أرشد طاقم الإنقاذ بوجود الطفل المفقود، سليما وأعادوه إلى والديه"، لافتة إلى أن "البحث تم في مساحة أكثر من 100 فدان".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
مشاهد درامية للحظة العثور على طفل تاه في حقل ذرة مترامي الأطراف... فيديو
تمكنت سلطات إنفاذ القانون في ولاية ويسكونسن الأمريكية، من العثور على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات فُقد ليلاً، في حقل ذرة مترامي الأطراف.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "سلطات الإنفاذ استخدمت طائرة من دون طيار حرارية للعثور على الطفل"، مشيرة إلى أنه "في غضون دقائق، وجد مشغل الطائرة بقعة حرارية على بعد نصف ميل تقريبًا من المزرعة التي اختفى فيها الطفل".
وأضافت أن "مشغل الطائرة أرشد طاقم الإنقاذ بوجود الطفل المفقود، سليما وأعادوه إلى والديه"، لافتة إلى أن "البحث تم في مساحة أكثر من 100 فدان".