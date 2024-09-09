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https://sarabic.ae/20240909/مشهد-مثير-للجدل-حكم-مصري-يمنع-ساديو-ماني-من-تسديد-ركلة-جزاء-1092555762.html
مشهد مثير للجدل... حكم مصري يمنع ساديو ماني من تسديد ركلة جزاء
مشهد مثير للجدل... حكم مصري يمنع ساديو ماني من تسديد ركلة جزاء
سبوتنيك عربي
خالف الحكم المصري الدولي محمد معروف، قانون كرة القدم، مع اللاعب السنغالي ساديو ماني، خلال مباراة منتخب بلاده أمام بوروندي، في تصفيات أمم أفريقيا 2025. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T16:58+0000
2024-09-09T16:58+0000
مجتمع
ساديو ماني
السنغال
منوعات
رياضة
الأخبار
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وأفادت موقع "يلاكورة" المصري، بأن "الحكم محمد معروف قرر احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال في المباراة، بعد تدخل لاعب بوروندي على ساديو ماني، وسقط الأخير مصابا قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لعلاجه".وأضافت أنه "ساديو ماني تلقى علاجه بملعب المباراة وتوجه لتسديد ركلة الجزاء التي تحصل عليها لصالح فريقه"، متابعة: "إلا أن معروف طلب منه مغادرة ملعب المباراة ثم العودة بعد استكمال اللعب". وغادر ساديو ماني ملعب المباراة ليترك المساحة لزميله إسماعيل سار الذي تولى تسديد الركلة بنجاح على يسار حارس مرمى بوروندي معلنًا تقدم أسود التيرانجا. وأكد الموقع الرياضي المصري، أن "اللقطة أثبتت مخالفة محمد معروف للقانون"، مشيرا إلى أن القانون الخامس ينص أن احتساب ركلة جزاء ويكون اللاعب المصاب هو الراكل لها فلا يخرج من الملعب.
https://sarabic.ae/20220203/ساديو-ماني-خبرة-منتخب-السنغال-ستدعمه-في-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-1057864830.html
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ساديو ماني, السنغال, منوعات, رياضة, الأخبار
ساديو ماني, السنغال, منوعات, رياضة, الأخبار

مشهد مثير للجدل... حكم مصري يمنع ساديو ماني من تسديد ركلة جزاء

16:58 GMT 09.09.2024
© AP Photo / Themba Hadebeلاعب منتخب السنغال وفريق النصر السعودي ساديو ماني
لاعب منتخب السنغال وفريق النصر السعودي ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
خالف الحكم المصري الدولي محمد معروف، قانون كرة القدم، مع اللاعب السنغالي ساديو ماني، خلال مباراة منتخب بلاده أمام بوروندي، في تصفيات أمم أفريقيا 2025.
وأفادت موقع "يلاكورة" المصري، بأن "الحكم محمد معروف قرر احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال في المباراة، بعد تدخل لاعب بوروندي على ساديو ماني، وسقط الأخير مصابا قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لعلاجه".
وأضافت أنه "ساديو ماني تلقى علاجه بملعب المباراة وتوجه لتسديد ركلة الجزاء التي تحصل عليها لصالح فريقه"، متابعة: "إلا أن معروف طلب منه مغادرة ملعب المباراة ثم العودة بعد استكمال اللعب".
ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
ساديو ماني: خبرة منتخب السنغال ستدعمه في نهائي كأس أمم أفريقيا
3 فبراير 2022, 14:33 GMT
وغادر ساديو ماني ملعب المباراة ليترك المساحة لزميله إسماعيل سار الذي تولى تسديد الركلة بنجاح على يسار حارس مرمى بوروندي معلنًا تقدم أسود التيرانجا.
وأكد الموقع الرياضي المصري، أن "اللقطة أثبتت مخالفة محمد معروف للقانون"، مشيرا إلى أن القانون الخامس ينص أن احتساب ركلة جزاء ويكون اللاعب المصاب هو الراكل لها فلا يخرج من الملعب.
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