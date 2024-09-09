https://sarabic.ae/20240909/معلومات-عن-جسر-الملك-حسين-معبر-اللنبي-1092540935.html
"معبر اللنبي"... معلومات عن جسر الملك حسين
"معبر اللنبي"... معلومات عن جسر الملك حسين
سبوتنيك عربي
تصدر "معبر اللنبي" محركات البحث فور الإعلان عن مقتل 3 إسرائيليين عند الجسر الواقع بين الأردن والضفة الغربية، في وقت يعد المعبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T12:06+0000
2024-09-09T12:06+0000
2024-09-09T12:06+0000
انفوجرافيك
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092540590_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_270a082fe3c075497b985a6b42b1be7a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092540590_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_a688f9d7b007295e1dfffd773fcb9881.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
"معبر اللنبي"... معلومات عن جسر الملك حسين
تصدر "معبر اللنبي" محركات البحث فور الإعلان عن مقتل 3 إسرائيليين عند الجسر الواقع بين الأردن والضفة الغربية، في وقت يعد المعبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى الأردن والعالم، حيث يربط الأردن بالضفة الغربية.