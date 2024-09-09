مواطنون في مواجهة إعصار "ياغي" والفاصل بوابة بناء... فيديو

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لافروف يلتقي بولي العهد السعودي في إطار زيارته للرياض
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
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13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
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18:03 GMT
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02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240909/مواطنون-في-مواجهة-إعصار-ياغي-والفاصل-بوابة-بناء-فيديو--1092537716.html
مواطنون في مواجهة إعصار "ياغي" والفاصل بوابة بناء... فيديو
مواطنون في مواجهة إعصار "ياغي" والفاصل بوابة بناء... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد واقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام طاقم فندقي بمحاولة التصدي لإعصار "ياغي" في الصين. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T11:06+0000
2024-09-09T11:06+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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ويظهر الفيديو/ الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة طاقم فندق جنوبي الصين، التصدي لإعصار "ياغي" على الرغم من قوة الإعصار الهائلة، في مشهد غير عادي لمقاومة قوى الطبيعة.ووقف طاقم عمل الفندق خلف بابه وحاولوا إغلاقه بكل قوتهم حتى لا يسمحوا لرياح الإعصار باختراق بوابة الفندق.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن إعصار "ياغي" وهو الإعصار الـ11 لهذا العام، أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في كثير من المناطق بالبلاد على مدار الأيام الماضية.وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، من أن إعصار "ياغي" قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء من قوانغشي ويوننان.إعصار قوي يطيح بمئذنة مسجد في ولاية تشانكيري التركية... فيديورصد دوامة مظلمة غامضة على كوكب نبتون ترى من الأرض لأول مرة... فيديو
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

مواطنون في مواجهة إعصار "ياغي" والفاصل بوابة بناء... فيديو

11:06 GMT 09.09.2024
© Photo / Xإعصار ياغي في الصين
إعصار ياغي في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد واقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام طاقم فندقي بمحاولة التصدي لإعصار "ياغي" في الصين.
ويظهر الفيديو/ الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة طاقم فندق جنوبي الصين، التصدي لإعصار "ياغي" على الرغم من قوة الإعصار الهائلة، في مشهد غير عادي لمقاومة قوى الطبيعة.
ووقف طاقم عمل الفندق خلف بابه وحاولوا إغلاقه بكل قوتهم حتى لا يسمحوا لرياح الإعصار باختراق بوابة الفندق.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن إعصار "ياغي" وهو الإعصار الـ11 لهذا العام، أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في كثير من المناطق بالبلاد على مدار الأيام الماضية.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، من أن إعصار "ياغي" قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء من قوانغشي ويوننان.
إعصار قوي يطيح بمئذنة مسجد في ولاية تشانكيري التركية... فيديو
رصد دوامة مظلمة غامضة على كوكب نبتون ترى من الأرض لأول مرة... فيديو
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