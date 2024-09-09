https://sarabic.ae/20240909/مواطنون-في-مواجهة-إعصار-ياغي-والفاصل-بوابة-بناء-فيديو--1092537716.html
مواطنون في مواجهة إعصار "ياغي" والفاصل بوابة بناء... فيديو
مواطنون في مواجهة إعصار "ياغي" والفاصل بوابة بناء... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد واقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام طاقم فندقي بمحاولة التصدي لإعصار "ياغي" في الصين. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T11:06+0000
2024-09-09T11:06+0000
2024-09-09T11:06+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092537545_0:378:972:925_1920x0_80_0_0_3ccbd996d9898f69c7542a0926cde4ba.jpg
ويظهر الفيديو/ الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة طاقم فندق جنوبي الصين، التصدي لإعصار "ياغي" على الرغم من قوة الإعصار الهائلة، في مشهد غير عادي لمقاومة قوى الطبيعة.ووقف طاقم عمل الفندق خلف بابه وحاولوا إغلاقه بكل قوتهم حتى لا يسمحوا لرياح الإعصار باختراق بوابة الفندق.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن إعصار "ياغي" وهو الإعصار الـ11 لهذا العام، أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في كثير من المناطق بالبلاد على مدار الأيام الماضية.وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، من أن إعصار "ياغي" قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء من قوانغشي ويوننان.إعصار قوي يطيح بمئذنة مسجد في ولاية تشانكيري التركية... فيديورصد دوامة مظلمة غامضة على كوكب نبتون ترى من الأرض لأول مرة... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
مواطنون في مواجهة إعصار "ياغي" والفاصل بوابة بناء... فيديو
تداول رواد واقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام طاقم فندقي بمحاولة التصدي لإعصار "ياغي" في الصين.
ويظهر الفيديو/ الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة طاقم فندق جنوبي الصين، التصدي لإعصار "ياغي" على الرغم من قوة الإعصار الهائلة، في مشهد غير عادي لمقاومة قوى الطبيعة.
ووقف طاقم عمل الفندق خلف بابه وحاولوا إغلاقه بكل قوتهم حتى لا يسمحوا لرياح الإعصار باختراق بوابة الفندق.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن إعصار "ياغي" وهو الإعصار الـ11 لهذا العام، أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة
في كثير من المناطق بالبلاد على مدار الأيام الماضية.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين،
من أن إعصار "ياغي" قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء من قوانغشي ويوننان.