https://sarabic.ae/20240909/وزير-سوداني-روسيا-تدعم-الحكومة-الشرعية-في-بلادنا-والعلاقات-بين-البلدين-في-أفضل-حالاتها-1092542296.html

وزير سوداني: روسيا تدعم الحكومة الشرعية في بلادنا والعلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها

وزير سوداني: روسيا تدعم الحكومة الشرعية في بلادنا والعلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها

سبوتنيك عربي

أفاد وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو، اليوم الاثنين، بأن روسيا تدعم الحكومة الشرعية في السودان، والعلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T12:51+0000

2024-09-09T12:51+0000

2024-09-09T12:51+0000

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وقامت وكالة "سبوتنيك" بإجراء حوار مع الوزير، وإليكم التفاصيل:كيف تقيّمون العلاقات بين روسيا والسودان؟العلاقات بين روسيا والسودان في أحسن أحوالها، وعلاقاتنا مع روسيا تاريخية قديمة ومتطورة، وروسيا تقف وتساند السودان خلال الأزمة الحالية وتدعم شرعية الحكومة وموقفها ظل ثابتا ولم يتغير منذ اندلاع الحرب.وتابع أبو نمو: "وقّعت اتفاقيتين الأولى مع "روس جيو" للتنقيب في مربع 24، والثانية مع جامعة سانت بطرسبيرغ للتعدين، وقد اتفقت مع نظيري من الجانب الروسى وهو وزير البيئة والموارد الطبيعية، على عقد جلسة مصغرة للجنة الوزارية المشتركة فى بورتسودان بنهاية هذه السنة أو في الربع الأول من عام 2025".هل يمكن أن تلعب روسيا دورا في الوساطة؟سبق أن قابلتم وفدا روسيا من الخارجية.. هل ناقشتم تطوير العلاقات وما هي آخر مستجدات التعاون البحري الروسي مع السودان في منطقة بورتسودان؟وختم الوزير السوداني، بالقول: "موضوع التعاون البحري الروسي السوداني، فهذا البند ضمن العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين ولكنها مسألة فنية يتداول حولها المختصون وهي اتفاقية موقعة بين البلدين تتضمن العديد من النقاط الفنية التي يبحثها الطرفان".

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