صور توثق العواقب الكارثية لإعصار "ياغي" في فيتنام

© AP Photo / Do Tuan Anh/VNAالمياه تغمر المنازل في مقاطعة ين باي بعد مرور إعصار ياغي في فيتنام
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© AP Photo / Do Tuan Anh/VNA
المياه تغمر المنازل في مقاطعة ين باي بعد مرور إعصار ياغي في فيتنام
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© Sputnik/
عواقب إعصار ياغي على شوارع هانوي.
© AP Photo / Nguyen Anh Tuan/VNAالمياه غمرت المنازل في مقاطعة لانج سون بعد مرور إعصار ياغي في فيتنام
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© AP Photo / Nguyen Anh Tuan/VNA
المياه غمرت المنازل في مقاطعة لانج سون بعد مرور إعصار ياغي في فيتنام
© AP Photo / Nguyen Anh Tuan/VNAأشخاص يساعدون الناس أثناء الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة لانغ سون، فيتنام.
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© AP Photo / Nguyen Anh Tuan/VNA
أشخاص يساعدون الناس أثناء الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة لانغ سون، فيتنام.
© AP Photo / Aniruddha Ghosalإعصار ياغي في هانوي، فيتنام.
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© AP Photo / Aniruddha Ghosal
إعصار ياغي في هانوي، فيتنام.
© AP Photo / Bui Van Lanh/VNAانهار جسر بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة فو ثو، فيتنام
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© AP Photo / Bui Van Lanh/VNA
انهار جسر بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة فو ثو، فيتنام
© AP Photo / Minh Quyet/VNAدامر في الشوارع والبيوت بسبب إعصار ياغي في هايفونغ، فيتنام.
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© AP Photo / Minh Quyet/VNA
دامر في الشوارع والبيوت بسبب إعصار ياغي في هايفونغ، فيتنام.