صور توثق العواقب الكارثية لإعصار "ياغي" في فيتنام

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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
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18:03 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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صور توثق العواقب الكارثية لإعصار "ياغي" في فيتنام
صور توثق العواقب الكارثية لإعصار "ياغي" في فيتنام
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا توثق العواقب الكارثية لإعصار "ياغي" في فيتنام، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الإعصار. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

صور توثق العواقب الكارثية لإعصار "ياغي" في فيتنام

13:53 GMT 09.09.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا توثق العواقب الكارثية لإعصار "ياغي" في فيتنام، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الإعصار.
© AP Photo / Do Tuan Anh/VNAالمياه تغمر المنازل في مقاطعة ين باي بعد مرور إعصار ياغي في فيتنام
المياه تغمر المنازل في مقاطعة ين باي بعد مرور إعصار ياغي في فيتنام - سبوتنيك عربي
1/7
© AP Photo / Do Tuan Anh/VNA
المياه تغمر المنازل في مقاطعة ين باي بعد مرور إعصار ياغي في فيتنام
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعواقب إعصار ياغي على شوارع هانوي.
عواقب إعصار ياغي على شوارع هانوي. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
عواقب إعصار ياغي على شوارع هانوي.
© AP Photo / Nguyen Anh Tuan/VNAالمياه غمرت المنازل في مقاطعة لانج سون بعد مرور إعصار ياغي في فيتنام
المياه غمرت المنازل في مقاطعة لانج سون بعد مرور إعصار ياغي في فيتنام - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / Nguyen Anh Tuan/VNA
المياه غمرت المنازل في مقاطعة لانج سون بعد مرور إعصار ياغي في فيتنام
© AP Photo / Nguyen Anh Tuan/VNAأشخاص يساعدون الناس أثناء الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة لانغ سون، فيتنام.
أشخاص يساعدون الناس أثناء الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة لانغ سون، فيتنام. - سبوتنيك عربي
4/7
© AP Photo / Nguyen Anh Tuan/VNA
أشخاص يساعدون الناس أثناء الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة لانغ سون، فيتنام.
© AP Photo / Aniruddha Ghosalإعصار ياغي في هانوي، فيتنام.
إعصار ياغي في هانوي، فيتنام. - سبوتنيك عربي
5/7
© AP Photo / Aniruddha Ghosal
إعصار ياغي في هانوي، فيتنام.
© AP Photo / Bui Van Lanh/VNAانهار جسر بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة فو ثو، فيتنام
انهار جسر بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة فو ثو، فيتنام - سبوتنيك عربي
6/7
© AP Photo / Bui Van Lanh/VNA
انهار جسر بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة فو ثو، فيتنام
© AP Photo / Minh Quyet/VNAدامر في الشوارع والبيوت بسبب إعصار ياغي في هايفونغ، فيتنام.
دامر في الشوارع والبيوت بسبب إعصار ياغي في هايفونغ، فيتنام. - سبوتنيك عربي
7/7
© AP Photo / Minh Quyet/VNA
دامر في الشوارع والبيوت بسبب إعصار ياغي في هايفونغ، فيتنام.
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