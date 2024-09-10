https://sarabic.ae/20240910/أسطول-روسي-يحاكي-عمليات-تأمين-مرافق-البنية-التحتية-في-منطقة-القطب-الشمالي-1092578866.html
أسطول روسي يحاكي عمليات تأمين مرافق البنية التحتية في منطقة القطب الشمالي
أسطول روسي يحاكي عمليات تأمين مرافق البنية التحتية في منطقة القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان-2024"، ستقوم قوات تجمع القطب الشمالي في الأجزاء الشرقية... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T13:22+0000
2024-09-10T13:22+0000
2024-09-10T13:22+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "في إطار تدريبات "أوكيان 2024" سيقوم تجمع القطب الشمالي الاستكشافي التابع للأسطول الشمالي بمهام توفير الأمن العسكري لمرافق البنية التحتية الساحلية الروسية في منطقة القطب الشمالي، وستقوم هيئات الإدارة العسكرية التابعة للأسطول الشمالي بالتدريب على إجراءات للسيطرة على القوات في حالة تنظيم الدفاع عن مرافق البنية التحتية العسكرية والمدنية لساحل منطقة القطب الشمالي الروسي، وحماية المنشآت الاقتصادية البحرية والاتصالات الاستراتيجية، مع مراعاة الطبيعة المعاصرة للعمليات المسلحة في البحر".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن بدء تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان-2024" المجدولة في 10 أيلول /سبتمبر وستستمر حتى 16 من الشهر ذاته.وبحسب الوزارة فقد بدأت تشكيلات ومجموعات من الأسطول البحري الحربي الروسي، وفقاً لخطة التدريب للقوات المسلحة الروسية، بالمشاركة في تدريبات القيادة والأركان "أوكيان-2024" الاستراتيجية والتي ستستمر حتى 16 أيلول/ سبتمبر ضمناً.وستكون إحدى المهمات الرئيسية لتدريبات "أوكيان-2024" هي اختبار جاهزية البحرية الروسية للاستخدام المتكامل لأسلحة عالية الدقة ونماذج أسلحة (حديثة) واعدة.البحرية الروسية تبدأ تدريبات "أوكيان-2024" الاستراتيجيةووفقا لوزارة الدفاع الروسية ستشارك أكثر من 400 سفينة حربية وغواصة وسفينة إمداد في مناورات "أوكيان-2024".بالإضافة إلى ذلك، ستشارك في التدريبات أكثر من 120 طائرة ومروحية من الطيران البحري للقوات البحرية والقوات الجوية الفضائية، ونحو 7 آلاف قطعة سلاح ومعدات عسكرية وخاصة، فضلاً عن أكثر من 90 ألف فرد من القوات البحرية.
https://sarabic.ae/20240910/بوتين-خلال-تدريبات-أوكيان-2024-على-روسيا-أن-تستعد-لأي-تطور-للأحداث--1092578200.html
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روسيا, رصد عسكري
أسطول روسي يحاكي عمليات تأمين مرافق البنية التحتية في منطقة القطب الشمالي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان-2024"، ستقوم قوات تجمع القطب الشمالي في الأجزاء الشرقية للمحيط المتجمد الشمالي بالحفاظ على أمن البنية التحتية الساحلية.
وجاء في بيان الوزارة: "في إطار تدريبات "أوكيان 2024" سيقوم تجمع القطب الشمالي الاستكشافي التابع للأسطول الشمالي بمهام توفير الأمن العسكري لمرافق البنية التحتية الساحلية الروسية في منطقة القطب الشمالي، وستقوم هيئات الإدارة العسكرية التابعة للأسطول الشمالي بالتدريب على إجراءات للسيطرة على القوات في حالة تنظيم الدفاع عن مرافق البنية التحتية العسكرية والمدنية لساحل منطقة القطب الشمالي الروسي، وحماية المنشآت الاقتصادية البحرية والاتصالات الاستراتيجية، مع مراعاة الطبيعة المعاصرة للعمليات المسلحة في البحر".
وأضاف البيان أنه "في إطار تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان 2024" (المحيط-2024) تم نشر قوات تجمع القطب الشمالي الاستكشافي في الأجزاء الشرقية للمحيط المتجمد الشمالي".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن بدء تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان-2024" المجدولة في 10 أيلول /سبتمبر وستستمر حتى 16 من الشهر ذاته.
وبحسب الوزارة فقد بدأت تشكيلات ومجموعات من الأسطول البحري الحربي الروسي، وفقاً لخطة التدريب للقوات المسلحة الروسية، بالمشاركة في تدريبات القيادة والأركان "أوكيان-2024" الاستراتيجية والتي ستستمر حتى 16 أيلول/ سبتمبر ضمناً.
وستكون إحدى المهمات الرئيسية لتدريبات "أوكيان-2024" هي اختبار جاهزية البحرية الروسية للاستخدام المتكامل لأسلحة عالية الدقة ونماذج أسلحة (حديثة) واعدة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية ستشارك أكثر من 400 سفينة حربية وغواصة وسفينة إمداد في مناورات "أوكيان-2024".
بالإضافة إلى ذلك، ستشارك في التدريبات أكثر من 120 طائرة ومروحية من الطيران البحري للقوات البحرية والقوات الجوية الفضائية، ونحو 7 آلاف قطعة سلاح ومعدات عسكرية وخاصة، فضلاً عن أكثر من 90 ألف فرد من القوات البحرية.