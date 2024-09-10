https://sarabic.ae/20240910/الكرملين-يوضح-سبب-عدم-حضور-بوتين-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-نيويورك-1092560953.html
الكرملين يوضح سبب عدم حضور بوتين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
الكرملين يوضح سبب عدم حضور بوتين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
سبوتنيك عربي
أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، سبب عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 22 و23... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T01:40+0000
2024-09-10T01:40+0000
2024-09-10T01:40+0000
الجمعية العامة للأمم المتحدة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
الكرملين
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في رده على سؤال حول سبب عدم إلقاء بوتين كلمة مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لم يسافر في السنوات الأخيرة. فالولايات المتحدة، بالمناسبة، هي دولة لا تفي بالتزاماتها كمقر للأمم المتحدة على النحو الأمثل. لذلك، ربما ليست الوجهة الأفضل للسفر في الوقت الحالي".وكان بوتين قد وافق في وقت سابق على تشكيل وفد روسي مكون من 10 أعضاء للمشاركة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر في نيويورك، حيث سيرأس الوفد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sarabic.ae/20200908/لافروف-يرأس-وفد-روسيا-للدورة-75-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-بعد-انتهاء-مشاركة-بوتين--1046486420.html
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الجمعية العامة للأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الكرملين
الجمعية العامة للأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الكرملين
الكرملين يوضح سبب عدم حضور بوتين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، سبب عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 22 و23 سبتمبر في نيويورك، مبينًا أن الولايات المتحدة ليست الوجهة المثلى الآن للسفر بالنسبة للزعيم الروسي.