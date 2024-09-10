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خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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https://sarabic.ae/20240910/الكرملين-يوضح-سبب-عدم-حضور-بوتين-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-نيويورك-1092560953.html
الكرملين يوضح سبب عدم حضور بوتين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
الكرملين يوضح سبب عدم حضور بوتين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
سبوتنيك عربي
أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، سبب عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 22 و23... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T01:40+0000
2024-09-10T01:40+0000
الجمعية العامة للأمم المتحدة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
الكرملين
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في رده على سؤال حول سبب عدم إلقاء بوتين كلمة مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لم يسافر في السنوات الأخيرة. فالولايات المتحدة، بالمناسبة، هي دولة لا تفي بالتزاماتها كمقر للأمم المتحدة على النحو الأمثل. لذلك، ربما ليست الوجهة الأفضل للسفر في الوقت الحالي".وكان بوتين قد وافق في وقت سابق على تشكيل وفد روسي مكون من 10 أعضاء للمشاركة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر في نيويورك، حيث سيرأس الوفد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sarabic.ae/20200908/لافروف-يرأس-وفد-روسيا-للدورة-75-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-بعد-انتهاء-مشاركة-بوتين--1046486420.html
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الجمعية العامة للأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الكرملين
الجمعية العامة للأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الكرملين

الكرملين يوضح سبب عدم حضور بوتين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

01:40 GMT 10.09.2024
© Sputnik . Sergey Guneevالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء إلقائه الخطاب في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء إلقائه الخطاب في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
تابعنا عبر
أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، سبب عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 22 و23 سبتمبر في نيويورك، مبينًا أن الولايات المتحدة ليست الوجهة المثلى الآن للسفر بالنسبة للزعيم الروسي.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في رده على سؤال حول سبب عدم إلقاء بوتين كلمة مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لم يسافر في السنوات الأخيرة. فالولايات المتحدة، بالمناسبة، هي دولة لا تفي بالتزاماتها كمقر للأمم المتحدة على النحو الأمثل. لذلك، ربما ليست الوجهة الأفضل للسفر في الوقت الحالي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2020
لافروف يرأس وفد روسيا للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انتهاء مشاركة بوتين
8 سبتمبر 2020, 19:47 GMT
وكان بوتين قد وافق في وقت سابق على تشكيل وفد روسي مكون من 10 أعضاء للمشاركة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر في نيويورك، حيث سيرأس الوفد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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