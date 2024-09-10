https://sarabic.ae/20240910/برعاية-الأمير-محمد-بن-سلمان-شخصيات-إقليمية-ودولية-وقادة-ومتخصصين-من-100-دولة-يجتمعون-في-الرياض-1092574574.html

برعاية الأمير محمد بن سلمان... شخصيات إقليمية ودولية وقادة ومتخصصين من 100 دولة يجتمعون في الرياض

برعاية الأمير محمد بن سلمان... شخصيات إقليمية ودولية وقادة ومتخصصين من 100 دولة يجتمعون في الرياض

سبوتنيك عربي

انطلقت أعمال "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل... 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T11:59+0000

2024-09-10T11:59+0000

2024-09-10T11:59+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_7833faec4341d846c98d7094b0b9d549.jpg

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "النسخة الحالية تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وذلك بمشاركة أكثر من 450 متحدثا وحضور نخبة من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية وقادة الفكر والمختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة".ويشارك الحضور في أكثر من 150 جلسة وورشة عمل، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.وتناقش أعمال القمة في نسختها الثالثة جملة من الموضوعات من بينها، الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي، مع أهمية تطوير بيئة محفزة للطاقات البشرية في هذا المجال.كما ستناقش القمة محاور عدة تتركز على الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والعالمي، العلاقة التكاملية بين الذكاء البشري والاصطناعي، قادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي، العلاقة بين البيانات والتطبيقات، الذكاء الاصطناعي التوليدي، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، المعالجات والبُنى التحتية بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.وتخلل حفل الافتتاح تقديم عروض مرئية تناولت أبعاد الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالإنسان وتطور هذه التقنيات، ثم بدأت بعد ذلك جلسات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تستمر على مدى 3 أيام.

https://sarabic.ae/20220913/انطلاق-أعمال-النسخة-الثانية-للقمة-العالمية-للذكاء-الاصطناعي-في-العاصمة-السعودية-برعاية-ولي-العهد-1067680334.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار