https://sarabic.ae/20240910/برعاية-الأمير-محمد-بن-سلمان-شخصيات-إقليمية-ودولية-وقادة-ومتخصصين-من-100-دولة-يجتمعون-في-الرياض-1092574574.html
برعاية الأمير محمد بن سلمان... شخصيات إقليمية ودولية وقادة ومتخصصين من 100 دولة يجتمعون في الرياض
برعاية الأمير محمد بن سلمان... شخصيات إقليمية ودولية وقادة ومتخصصين من 100 دولة يجتمعون في الرياض
سبوتنيك عربي
انطلقت أعمال "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T11:59+0000
2024-09-10T11:59+0000
2024-09-10T11:59+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_7833faec4341d846c98d7094b0b9d549.jpg
وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "النسخة الحالية تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وذلك بمشاركة أكثر من 450 متحدثا وحضور نخبة من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية وقادة الفكر والمختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة".ويشارك الحضور في أكثر من 150 جلسة وورشة عمل، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.وتناقش أعمال القمة في نسختها الثالثة جملة من الموضوعات من بينها، الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي، مع أهمية تطوير بيئة محفزة للطاقات البشرية في هذا المجال.كما ستناقش القمة محاور عدة تتركز على الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والعالمي، العلاقة التكاملية بين الذكاء البشري والاصطناعي، قادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي، العلاقة بين البيانات والتطبيقات، الذكاء الاصطناعي التوليدي، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، المعالجات والبُنى التحتية بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.وتخلل حفل الافتتاح تقديم عروض مرئية تناولت أبعاد الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالإنسان وتطور هذه التقنيات، ثم بدأت بعد ذلك جلسات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تستمر على مدى 3 أيام.
https://sarabic.ae/20220913/انطلاق-أعمال-النسخة-الثانية-للقمة-العالمية-للذكاء-الاصطناعي-في-العاصمة-السعودية-برعاية-ولي-العهد-1067680334.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_165cde77633b2ce53fda7ea66bdcf811.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
برعاية الأمير محمد بن سلمان... شخصيات إقليمية ودولية وقادة ومتخصصين من 100 دولة يجتمعون في الرياض
انطلقت أعمال "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".
وأفادت وسائل إعلام سعودية
، بأن "النسخة الحالية تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وذلك بمشاركة أكثر من 450 متحدثا وحضور نخبة من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية وقادة الفكر والمختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة".
ويشارك الحضور في أكثر من 150 جلسة وورشة عمل، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
13 سبتمبر 2022, 14:11 GMT
وتناقش أعمال القمة في نسختها الثالثة جملة من الموضوعات من بينها، الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي، مع أهمية تطوير بيئة محفزة للطاقات البشرية في هذا المجال.
كما ستناقش القمة محاور عدة تتركز على الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والعالمي، العلاقة التكاملية بين الذكاء البشري والاصطناعي، قادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي، العلاقة بين البيانات والتطبيقات، الذكاء الاصطناعي التوليدي، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، المعالجات والبُنى التحتية بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
وتخلل حفل الافتتاح تقديم عروض مرئية تناولت أبعاد الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالإنسان وتطور هذه التقنيات، ثم بدأت بعد ذلك جلسات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي تستمر على مدى 3 أيام.