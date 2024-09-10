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https://sarabic.ae/20240910/مشروع-جزائري-استراتيجي-ضخم-في-تركيا-1092570829.html
مشروع جزائري استراتيجي ضخم في تركيا
مشروع جزائري استراتيجي ضخم في تركيا
سبوتنيك عربي
وقّعت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط، اتفاقا ثنائيا مع شركة "رونسانس" التركية، لإنشاء مشروع مشترك يختص بإنتاج الـ"بوليبروبيلان". 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T09:49+0000
2024-09-10T09:49+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي الشركتين، أمس الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن المشروع المشترك سيتم إنشاؤه في تركيا، ويختص بنزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج الـ"بوليبروبيلان".ولفتت الصحيفة إلى أن مدير "سوناطراك" رشيد حشيشي، اجتمع مع مدير "رونسانس" التركية إيرمان إيليجاك، قبل الإعلان عن الاتفاق بمقر الشركة في الجزائر.وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المشروع المشترك بين الشركتين الجزائرية والتركية، يتضمن إنشاء مركب صناعي يضم وحدة لنزع الهيدروجين من البروبان ووحدة لإنتاج البولي بروبيلين، إضافة إلى المرافق الخاصة والمخازن.ومن المقرر أن يتم إنشاء المشروع في المنطقة الصناعية البتروكيميائية "جيهان" بمقاطعة أضنة التركية، وستكون "سوناطراك" شريكا بنسبة 34 في المئة، مقابل 66 في المئة لشركة "رونسانس" التركية.كما ستتولى الشركة الجزائرية توفير المادة الأولية "البروبان" بموجب اتفاق طويل الأمد يرتبط بالأسعار العالمية، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المشروع يمثل جزءا من استراتيجية "سوناطراك" لتوسيع نشاطاتها عالميا في مجال المحروقات بصورة عامة والبتروكيماويات بصورة خاصة.
https://sarabic.ae/20240212/سوناطراك-الجزائرية-تعلن-تحقيق-اكتشافات-نفطية-هامة-في-ليبيا-والنيجر-1086019434.html
https://sarabic.ae/20230908/مسؤول-جزائري-موقف-بلادنا-يتوافق-مع-تركيا-بشأن-الملف-الليبي-ودعم-حكومة-الدبيبة-1080820869.html
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اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

مشروع جزائري استراتيجي ضخم في تركيا

09:49 GMT 10.09.2024
© AP Photoشركة سوناطراك الجزائرية
شركة سوناطراك الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
وقّعت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط، اتفاقا ثنائيا مع شركة "رونسانس" التركية، لإنشاء مشروع مشترك يختص بإنتاج الـ"بوليبروبيلان".
جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي الشركتين، أمس الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن المشروع المشترك سيتم إنشاؤه في تركيا، ويختص بنزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج الـ"بوليبروبيلان".
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
"سوناطراك" الجزائرية تعلن تحقيق اكتشافات نفطية مهمة في ليبيا والنيجر
12 فبراير, 23:39 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن مدير "سوناطراك" رشيد حشيشي، اجتمع مع مدير "رونسانس" التركية إيرمان إيليجاك، قبل الإعلان عن الاتفاق بمقر الشركة في الجزائر.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المشروع المشترك بين الشركتين الجزائرية والتركية، يتضمن إنشاء مركب صناعي يضم وحدة لنزع الهيدروجين من البروبان ووحدة لإنتاج البولي بروبيلين، إضافة إلى المرافق الخاصة والمخازن.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
مسؤول جزائري: موقف بلادنا يتوافق مع تركيا بشأن الملف الليبي ودعم حكومة الدبيبة
8 سبتمبر 2023, 14:07 GMT
ومن المقرر أن يتم إنشاء المشروع في المنطقة الصناعية البتروكيميائية "جيهان" بمقاطعة أضنة التركية، وستكون "سوناطراك" شريكا بنسبة 34 في المئة، مقابل 66 في المئة لشركة "رونسانس" التركية.
كما ستتولى الشركة الجزائرية توفير المادة الأولية "البروبان" بموجب اتفاق طويل الأمد يرتبط بالأسعار العالمية، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المشروع يمثل جزءا من استراتيجية "سوناطراك" لتوسيع نشاطاتها عالميا في مجال المحروقات بصورة عامة والبتروكيماويات بصورة خاصة.
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