https://sarabic.ae/20240910/مشروع-جزائري-استراتيجي-ضخم-في-تركيا-1092570829.html
مشروع جزائري استراتيجي ضخم في تركيا
مشروع جزائري استراتيجي ضخم في تركيا
سبوتنيك عربي
وقّعت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط، اتفاقا ثنائيا مع شركة "رونسانس" التركية، لإنشاء مشروع مشترك يختص بإنتاج الـ"بوليبروبيلان". 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T09:49+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي الشركتين، أمس الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن المشروع المشترك سيتم إنشاؤه في تركيا، ويختص بنزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج الـ"بوليبروبيلان".ولفتت الصحيفة إلى أن مدير "سوناطراك" رشيد حشيشي، اجتمع مع مدير "رونسانس" التركية إيرمان إيليجاك، قبل الإعلان عن الاتفاق بمقر الشركة في الجزائر.وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المشروع المشترك بين الشركتين الجزائرية والتركية، يتضمن إنشاء مركب صناعي يضم وحدة لنزع الهيدروجين من البروبان ووحدة لإنتاج البولي بروبيلين، إضافة إلى المرافق الخاصة والمخازن.ومن المقرر أن يتم إنشاء المشروع في المنطقة الصناعية البتروكيميائية "جيهان" بمقاطعة أضنة التركية، وستكون "سوناطراك" شريكا بنسبة 34 في المئة، مقابل 66 في المئة لشركة "رونسانس" التركية.كما ستتولى الشركة الجزائرية توفير المادة الأولية "البروبان" بموجب اتفاق طويل الأمد يرتبط بالأسعار العالمية، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المشروع يمثل جزءا من استراتيجية "سوناطراك" لتوسيع نشاطاتها عالميا في مجال المحروقات بصورة عامة والبتروكيماويات بصورة خاصة.
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اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
مشروع جزائري استراتيجي ضخم في تركيا
وقّعت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط، اتفاقا ثنائيا مع شركة "رونسانس" التركية، لإنشاء مشروع مشترك يختص بإنتاج الـ"بوليبروبيلان".
جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي الشركتين، أمس الاثنين، حسبما ذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن المشروع المشترك سيتم إنشاؤه في تركيا، ويختص بنزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج الـ"بوليبروبيلان".
ولفتت الصحيفة إلى أن مدير "سوناطراك" رشيد حشيشي، اجتمع مع مدير "رونسانس" التركية إيرمان إيليجاك، قبل الإعلان عن الاتفاق بمقر الشركة في الجزائر.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن المشروع المشترك بين الشركتين الجزائرية والتركية،
يتضمن إنشاء مركب صناعي يضم وحدة لنزع الهيدروجين من البروبان ووحدة لإنتاج البولي بروبيلين، إضافة إلى المرافق الخاصة والمخازن.
ومن المقرر أن يتم إنشاء المشروع في المنطقة الصناعية البتروكيميائية "جيهان" بمقاطعة أضنة التركية، وستكون "سوناطراك" شريكا بنسبة 34 في المئة، مقابل 66 في المئة لشركة "رونسانس" التركية.
كما ستتولى الشركة الجزائرية توفير المادة الأولية "البروبان" بموجب اتفاق طويل الأمد يرتبط بالأسعار العالمية، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المشروع يمثل جزءا من استراتيجية "سوناطراك" لتوسيع نشاطاتها عالميا
في مجال المحروقات بصورة عامة والبتروكيماويات بصورة خاصة.