https://sarabic.ae/20240910/مشروع-قانون-يمنع-المراهقين-دون-16-عاما-من-استخدام-مواقع-التواصل-1092575239.html
مشروع قانون يمنع المراهقين دون 16 عاما من استخدام مواقع التواصل
مشروع قانون يمنع المراهقين دون 16 عاما من استخدام مواقع التواصل
سبوتنيك عربي
تحاول أستراليا منح الأطفال فرصة أفضل لممارسة الرياضة بدلا قضاء فترات طويلة مع الهواتف الذكية لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T12:30+0000
2024-09-10T12:30+0000
2024-09-10T12:30+0000
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وفي محاولة من الحكومة لمساعدة الأطفال في الابتعاد عن الهواتف الذكية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لمنع المراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وبحسب ألبانيزي، فإن هناك آمالا بأن تتمكن الحكومة من تطبيق هذا القانون خلال هذا العام.ووصف إسراف الأطفال في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأنه آفة تصيبهم ويجب التصدي لها، مضيفا: "نريد رؤية الأطفال في المسابح وملاعب التنس".وأوضح أنه سيتم تطبيق إجراءات خاصة باختبار التحقق من عمر المستخدم قبل استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن وسائل التواصل الاجتماعي لها آثار ضارة على المجتمع، ولذلك نريد منعها من التأثير على الأطفال الذين يجب أن يخوضوا تجارب حقيقية مع الآخرين.
https://sarabic.ae/20180303/كيدل-محرك-بحث-الإنترنت-الأطفال-1030491648.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, أستراليا
منوعات, أخبار العالم الآن, أستراليا
مشروع قانون يمنع المراهقين دون 16 عاما من استخدام مواقع التواصل
تحاول أستراليا منح الأطفال فرصة أفضل لممارسة الرياضة بدلا قضاء فترات طويلة مع الهواتف الذكية لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي محاولة من الحكومة لمساعدة الأطفال في الابتعاد عن الهواتف الذكية
، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لمنع المراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقال إن حكومته أعدت مشروع قانون ينص على منع كل من لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ألبانيزي، فإن هناك آمالا بأن تتمكن الحكومة من تطبيق هذا القانون خلال هذا العام.
ووصف إسراف الأطفال
في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأنه آفة تصيبهم ويجب التصدي لها، مضيفا: "نريد رؤية الأطفال في المسابح وملاعب التنس".
وأوضح أنه سيتم تطبيق إجراءات خاصة باختبار التحقق من عمر المستخدم قبل استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن وسائل التواصل الاجتماعي لها آثار ضارة على المجتمع
، ولذلك نريد منعها من التأثير على الأطفال الذين يجب أن يخوضوا تجارب حقيقية مع الآخرين.