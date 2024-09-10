مشروع قانون يمنع المراهقين دون 16 عاما من استخدام مواقع التواصل

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بوتين خلال مناورات "أوكيان-2024": على روسيا أن تستعد لأي تطور للأحداث
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ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
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تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
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مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240910/مشروع-قانون-يمنع-المراهقين-دون-16-عاما-من-استخدام-مواقع-التواصل-1092575239.html
مشروع قانون يمنع المراهقين دون 16 عاما من استخدام مواقع التواصل
مشروع قانون يمنع المراهقين دون 16 عاما من استخدام مواقع التواصل
سبوتنيك عربي
تحاول أستراليا منح الأطفال فرصة أفضل لممارسة الرياضة بدلا قضاء فترات طويلة مع الهواتف الذكية لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T12:30+0000
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وفي محاولة من الحكومة لمساعدة الأطفال في الابتعاد عن الهواتف الذكية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لمنع المراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وبحسب ألبانيزي، فإن هناك آمالا بأن تتمكن الحكومة من تطبيق هذا القانون خلال هذا العام.ووصف إسراف الأطفال في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأنه آفة تصيبهم ويجب التصدي لها، مضيفا: "نريد رؤية الأطفال في المسابح وملاعب التنس".وأوضح أنه سيتم تطبيق إجراءات خاصة باختبار التحقق من عمر المستخدم قبل استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن وسائل التواصل الاجتماعي لها آثار ضارة على المجتمع، ولذلك نريد منعها من التأثير على الأطفال الذين يجب أن يخوضوا تجارب حقيقية مع الآخرين.
https://sarabic.ae/20180303/كيدل-محرك-بحث-الإنترنت-الأطفال-1030491648.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, أستراليا
منوعات, أخبار العالم الآن, أستراليا

مشروع قانون يمنع المراهقين دون 16 عاما من استخدام مواقع التواصل

12:30 GMT 10.09.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتطبيق "تليغرام"
تطبيق تليغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
تحاول أستراليا منح الأطفال فرصة أفضل لممارسة الرياضة بدلا قضاء فترات طويلة مع الهواتف الذكية لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي محاولة من الحكومة لمساعدة الأطفال في الابتعاد عن الهواتف الذكية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لمنع المراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقال إن حكومته أعدت مشروع قانون ينص على منع كل من لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ألبانيزي، فإن هناك آمالا بأن تتمكن الحكومة من تطبيق هذا القانون خلال هذا العام.
الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2018
مجتمع
"كيدل" محرك بحث للأطفال يحميهم من مخاطر الإنترنت
3 مارس 2018, 17:57 GMT
ووصف إسراف الأطفال في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأنه آفة تصيبهم ويجب التصدي لها، مضيفا: "نريد رؤية الأطفال في المسابح وملاعب التنس".
وأوضح أنه سيتم تطبيق إجراءات خاصة باختبار التحقق من عمر المستخدم قبل استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن وسائل التواصل الاجتماعي لها آثار ضارة على المجتمع، ولذلك نريد منعها من التأثير على الأطفال الذين يجب أن يخوضوا تجارب حقيقية مع الآخرين.
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