6 تقنيات مذهلة للذكاء الاصطناعي ستغير العالم ... أجمل الصور

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
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خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
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تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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6 تقنيات مذهلة للذكاء الاصطناعي ستغير العالم ... أجمل الصور
6 تقنيات مذهلة للذكاء الاصطناعي ستغير العالم ... أجمل الصور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لـ 6 تقنيات مستقبلية مذهلة للذكاء الاصطناعي، ستغير العالم خلال الثلاثين عامًا المقبلة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

6 تقنيات مذهلة للذكاء الاصطناعي ستغير العالم ... أجمل الصور

14:42 GMT 10.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لـ 6 تقنيات مستقبلية مذهلة للذكاء الاصطناعي، ستغير العالم خلال الثلاثين عامًا المقبلة.
© Photo / AI generated

صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأشجار قادرة على إضاءة الشوارع، ومساعدة المارة على الرؤية بشكل أفضل في الليل. حيث ستتم زراعة الأشجار ذات الإضاءة الحيوية، باستخدام إنزيم موجود في بعض قناديل البحر.

صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأشجار قادرة على إضاءة الشوارع، ومساعدة المارة على الرؤية بشكل أفضل في الليل. حيث ستتم زراعة الأشجار ذات الإضاءة الحيوية، باستخدام إنزيم موجود في بعض قناديل البحر. - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo / AI generated

صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأشجار قادرة على إضاءة الشوارع، ومساعدة المارة على الرؤية بشكل أفضل في الليل. حيث ستتم زراعة الأشجار ذات الإضاءة الحيوية، باستخدام إنزيم موجود في بعض قناديل البحر.

© Photo / AI generated

مجال قوة البلازما الذي يحمي السيارة من الحوادث والاصطدامات.

مجال قوة البلازما الذي يحمي السيارة من الحوادث والاصطدامات. - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo / AI generated

مجال قوة البلازما الذي يحمي السيارة من الحوادث والاصطدامات.

© Photo / AI generated

ثلاجة المستقبل التي تقوم بتبريد الطعام باستخدام هلام البوليمر الحيوي. لا توجد أرفف أو حجرات أو أبواب، ما عليك سوى إدخال الطعام في الهلام.

ثلاجة المستقبل التي تقوم بتبريد الطعام باستخدام هلام البوليمر الحيوي. لا توجد أرفف أو حجرات أو أبواب، ما عليك سوى إدخال الطعام في الهلام. - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / AI generated

ثلاجة المستقبل التي تقوم بتبريد الطعام باستخدام هلام البوليمر الحيوي. لا توجد أرفف أو حجرات أو أبواب، ما عليك سوى إدخال الطعام في الهلام.

© Photo / AI generated

صورة بالذكاء الاصطناعي للمدن الاصطناعية العائمة، والتي تعتبر حلا دائما لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.

صورة بالذكاء الاصطناعي للمدن الاصطناعية العائمة، والتي تعتبر حلا دائما لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / AI generated

صورة بالذكاء الاصطناعي للمدن الاصطناعية العائمة، والتي تعتبر حلا دائما لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.

© Photo / AI generated

صورة لجهاز يقوم بتسجيل وتحليل الأحلام.

صورة لجهاز يقوم بتسجيل وتحليل الأحلام. - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / AI generated

صورة لجهاز يقوم بتسجيل وتحليل الأحلام.

© Photo / AI generated

مدن مقببة ذات مناخ يمكن التحكم فيه من الداخل، والذي يعتبر حلا دائما لظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل.

مدن مقببة ذات مناخ يمكن التحكم فيه من الداخل، والذي يعتبر حلا دائما لظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل. - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo / AI generated

مدن مقببة ذات مناخ يمكن التحكم فيه من الداخل، والذي يعتبر حلا دائما لظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل.

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