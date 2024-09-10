https://sarabic.ae/20240910/6-تقنيات-مذهلة-للذكاء-الاصطناعي-ستغير-العالم--أجمل-الصو-1092582986.html
6 تقنيات مذهلة للذكاء الاصطناعي ستغير العالم ... أجمل الصور
6 تقنيات مذهلة للذكاء الاصطناعي ستغير العالم ... أجمل الصور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لـ 6 تقنيات مستقبلية مذهلة للذكاء الاصطناعي، ستغير العالم خلال الثلاثين عامًا المقبلة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T14:42+0000
2024-09-10T14:42+0000
2024-09-10T14:42+0000
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фото, صور, العالم
6 تقنيات مذهلة للذكاء الاصطناعي ستغير العالم ... أجمل الصور
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لـ 6 تقنيات مستقبلية مذهلة للذكاء الاصطناعي، ستغير العالم خلال الثلاثين عامًا المقبلة.
© Photo / AI generated
صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأشجار قادرة على إضاءة الشوارع، ومساعدة المارة على الرؤية بشكل أفضل في الليل. حيث ستتم زراعة الأشجار ذات الإضاءة الحيوية، باستخدام إنزيم موجود في بعض قناديل البحر.
صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأشجار قادرة على إضاءة الشوارع، ومساعدة المارة على الرؤية بشكل أفضل في الليل. حيث ستتم زراعة الأشجار ذات الإضاءة الحيوية، باستخدام إنزيم موجود في بعض قناديل البحر.
© Photo / AI generated
مجال قوة البلازما الذي يحمي السيارة من الحوادث والاصطدامات.
مجال قوة البلازما الذي يحمي السيارة من الحوادث والاصطدامات.
© Photo / AI generated
ثلاجة المستقبل التي تقوم بتبريد الطعام باستخدام هلام البوليمر الحيوي. لا توجد أرفف أو حجرات أو أبواب، ما عليك سوى إدخال الطعام في الهلام.
ثلاجة المستقبل التي تقوم بتبريد الطعام باستخدام هلام البوليمر الحيوي. لا توجد أرفف أو حجرات أو أبواب، ما عليك سوى إدخال الطعام في الهلام.
© Photo / AI generated
صورة بالذكاء الاصطناعي للمدن الاصطناعية العائمة، والتي تعتبر حلا دائما لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.
صورة بالذكاء الاصطناعي للمدن الاصطناعية العائمة، والتي تعتبر حلا دائما لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.
© Photo / AI generated
صورة لجهاز يقوم بتسجيل وتحليل الأحلام.
صورة لجهاز يقوم بتسجيل وتحليل الأحلام.
© Photo / AI generated
مدن مقببة ذات مناخ يمكن التحكم فيه من الداخل، والذي يعتبر حلا دائما لظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل.
مدن مقببة ذات مناخ يمكن التحكم فيه من الداخل، والذي يعتبر حلا دائما لظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل.