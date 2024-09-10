https://sarabic.ae/20240910/80-عاما-على-العلاقات-الروسية-العراقية-1092576361.html
80 عاما على العلاقات الروسية العراقية
80 عاما على العلاقات الروسية العراقية
سبوتنيك عربي
80 عاما على العلاقات الروسية العراقية
2024-09-10T12:33+0000
2024-09-10T12:33+0000
2024-09-10T12:33+0000
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وعلى مدار الـ80 سنة الماضية، شهدت هذه العلاقات نموًا في المجالات الاقتصادية والثقافية والصناعية والعسكرية. تشاهدون في هذا "الإنفوغراف" أبرز محطات التعاون بين البلدين.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
80 عاما على العلاقات الروسية العراقية
80 عاما على العلاقات الروسية العراقية
80 عاما على العلاقات الروسية العراقية
تعد روسيا الاتحادية أحد أكبر شركاء العراق، ويعود تأسيس العلاقات الروسية العراقية إلى عقود مضت، حيث تأسست رسميا في سبتمبر/ أيلول عام 1944.
وعلى مدار الـ80 سنة الماضية، شهدت هذه العلاقات نموًا في المجالات الاقتصادية والثقافية والصناعية والعسكرية. تشاهدون في هذا "الإنفوغراف" أبرز محطات التعاون بين البلدين.