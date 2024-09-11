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إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأردنية والأمن يحبط مواكب مسلحة كانت تنوي الاحتجاج
إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأردنية والأمن يحبط مواكب مسلحة كانت تنوي الاحتجاج
سبوتنيك عربي
قررت الهيئة المستقلة للانتخاب في المملكة الأردنية، اعتماد النتائج الأولية للانتخابات النيابية كنتائج نهائية، وفق ما أفاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة،... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T17:35+0000
2024-09-11T17:46+0000
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وقال المعايطة خلال مؤتمر صحفي، إن مجلس مفوضي الهيئة اتخذ هذا القرار بعد أن فرغت لجان التدقيق المشكّلة في الهيئة من تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة. كما أظهرت فوز 6 شباب دون الـ36 عاما و27 امرأة.وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي تقدما لافتا إذ فاز بـ31 مقعدا بينهم 3 ليسوا أعضاء في الحزب، فيما فاز حزب الوفاق بـ21 مقعدا.ونقل تلفزيون المملكة الحكومي، عن عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، علي الحجاحجة، قوله إن فوز حزب جبهة العمل الإسلامي بهذا العدد سيخلق تنافسا إيجابيا داخل مجلس النواب وسيدفع الأحزاب لتشكيل ثقل سياسي في البرلمان لتحقيق مكتسبات في المرحلة القادمة.في السياق، ضبطت قوة أمنية مشتركة مساء الأربعاء، في العاصمة عمان، مركبات وأسلحة في تجمع كان ينوي القائمين عليه الخروج في مواكب معيقة، واستخدامها في التعبير عن غضبهم من نتائج الانتخابات النيابية.وأكدت مديرية الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على كل المشاركين، والذين حاولوا إخفاء لوحات المركبات، لافتة إلى أن القوة الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة تواصل رقابتها وتحقيقاتها حول كل المعلومات الواردة في هذا الشأن، وستعمل على إنفاذ القانون بحزم على كل من يحاول ممارسة مثل هذا الأعمال التي تعد جرائم يعاقب عليها القانون.
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أخبار الأردن, أحداث الأردن, الأخبار, العالم العربي
أخبار الأردن, أحداث الأردن, الأخبار, العالم العربي

إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأردنية والأمن يحبط مواكب مسلحة كانت تنوي الاحتجاج

17:35 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 17:46 GMT 11.09.2024)
© AP Photo / Raad Adaylehالبرلمان الأردني
البرلمان الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Raad Adayleh
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قررت الهيئة المستقلة للانتخاب في المملكة الأردنية، اعتماد النتائج الأولية للانتخابات النيابية كنتائج نهائية، وفق ما أفاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، الأربعاء.
وقال المعايطة خلال مؤتمر صحفي، إن مجلس مفوضي الهيئة اتخذ هذا القرار بعد أن فرغت لجان التدقيق المشكّلة في الهيئة من تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة.
وأظهرت النتائج فوز 104 حزبيين بمقاعد في مجلس النواب في الدائرتين المحلية والعامة، على ما ذكر المعايطة.
كما أظهرت فوز 6 شباب دون الـ36 عاما و27 امرأة.
وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي تقدما لافتا إذ فاز بـ31 مقعدا بينهم 3 ليسوا أعضاء في الحزب، فيما فاز حزب الوفاق بـ21 مقعدا.
ونقل تلفزيون المملكة الحكومي، عن عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، علي الحجاحجة، قوله إن فوز حزب جبهة العمل الإسلامي بهذا العدد سيخلق تنافسا إيجابيا داخل مجلس النواب وسيدفع الأحزاب لتشكيل ثقل سياسي في البرلمان لتحقيق مكتسبات في المرحلة القادمة.
في السياق، ضبطت قوة أمنية مشتركة مساء الأربعاء، في العاصمة عمان، مركبات وأسلحة في تجمع كان ينوي القائمين عليه الخروج في مواكب معيقة، واستخدامها في التعبير عن غضبهم من نتائج الانتخابات النيابية.
وأكدت مديرية الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على كل المشاركين، والذين حاولوا إخفاء لوحات المركبات، لافتة إلى أن القوة الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة تواصل رقابتها وتحقيقاتها حول كل المعلومات الواردة في هذا الشأن، وستعمل على إنفاذ القانون بحزم على كل من يحاول ممارسة مثل هذا الأعمال التي تعد جرائم يعاقب عليها القانون.
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