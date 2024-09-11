https://sarabic.ae/20240911/العلم-التركي-يثير-ضجة-داخل-دولة-عربية-ما-الخطأ-الذي-أشعل-الغضب-1092611391.html
العلم التركي يثير ضجة داخل دولة عربية... ما الخطأ الذي أشعل الغضب
العلم التركي يثير ضجة داخل دولة عربية... ما الخطأ الذي أشعل الغضب
سبوتنيك عربي
تناقل تونسيون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر علم تركيا يرفرف على واجهة مقر مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T12:15+0000
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وأثار الخطأ استهجان نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن غضبهم إزاء "هذا التصرف غير المقبول برفع راية غير الراية الوطنية على واجهة إدارة عمومية"، بحسب موقع "بوابة تونس" المحلي.وإثر الجدل المثار، خرجت الشركة في بيان لها، لتوضح أنه خلال إجراءات تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، "اقتنت مجموعة من الأعلام لكن عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك، إلا بعد رفعه، وتم التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية".وأوضحت أن "الإدارة العامة للشركة تفاعلت على الفور، وبإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض".وجددت الإدارة العامة للشركة اعتذارها، مؤكدة أن رفع العلم الوطني يمثل رمزا ساميا للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية.
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العلم التركي يثير ضجة داخل دولة عربية... ما الخطأ الذي أشعل الغضب
تناقل تونسيون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر علم تركيا يرفرف على واجهة مقر مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بدلا من العلم التونسي.
وأثار الخطأ استهجان نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن غضبهم إزاء "هذا التصرف غير المقبول برفع راية غير الراية الوطنية على واجهة إدارة عمومية"، بحسب موقع "بوابة تونس" المحلي.
وإثر الجدل المثار، خرجت الشركة في بيان لها، لتوضح أنه خلال إجراءات تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، "اقتنت مجموعة من الأعلام لكن عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك، إلا بعد رفعه، وتم التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية".
وأوضحت أن "الإدارة العامة للشركة
تفاعلت على الفور، وبإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض".
وجددت الإدارة العامة للشركة اعتذارها، مؤكدة أن رفع العلم الوطني يمثل رمزا ساميا للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية.