اللاعب الكوري الجنوبي سون يبكي بعد سجنه وإيقافه مدى الحياة عن النشاط الكروي
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANAمنتخب غانا يهزم نظيره كوريا الجنوبية في مونديال كأس العالم
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANA
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في مؤتمره صحافي حاشد، سالت دموع اللاعب الدولي الكوري الجنوبي جون-هو سون، وهو يستشعر حجم الظلم الذي وقع عليه، والذي انتهى بإيقافه مدى الحياة عن أي نشاط كروي.
ونفى لاعب الوسط، الذي خاض ثلاث من المباريات الأربع لبلاده في مونديال قطر 2022، تهمة التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم الموجهة إليه في الصين.
ماذا حدث؟
Son Jun-ho, a South Korean footballer who was handed a lifetime #ban from football-related activities by the Chinese Football Association after being found guilty of participating in illegal transactions, #match-fixing and seeking unjust benefits, appeared tearful at a press… pic.twitter.com/Dg53BlxoxJ— Global Times (@globaltimesnews) September 11, 2024
في الأعوام الأخيرة، شنّت السلطات الصينية حملة كبرى على الفساد في الرياضة، لا سيما كرة القدم، وسجنت العديد من كبار المسؤولين.
وكشفت وزارة الأمن العام الصينية خلال هذه الحملة، عن حدوث مراهنات غير قانونية وتلاعب بنتائج المباريات في الدوري المحلي، فألقت القبض على 128 متورطا، ظلّت تستجوبهم وتحقق معهم لمدة عامين.
ومن بين الـ128 متورطا، قرر الاتحاد الصيني إيقاف 43 متورطا مدى الحياة عن أي نشاط كروي، بتهمة المشاركة في المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات، بينهم ثلاثة لاعبين دوليين صينيين سابقين.
وكان من بين الموقوفين، اللاعب سون الذي قالت الوزارة إنه احتُجز في مايو 2023 "للاشتباه في قبوله رشوة من موظفين غير حكوميين" دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.
واتهم الاتحاد الصيني للعبة، سون الذي لعب لصالح شاندونغ تايشان في الدوري المحلي الممتاز، بالمشاركة في التلاعب بنتائج المباريات وتم احتجازه لمدة 10 أشهر العام الماضي.
وقال اللاعب في مؤتمر صحافي لدى عودته إلى بلاده، إن الشرطة الصينية وجهت إليه "اتهامات سخيفة" وإن الترجمة إلى اللغة الكورية خلال التحقيق معه لم تكن بالدقة اللازمة، مؤكدا أنه أصيب بالذهول عندما أدرك أن الشرطة الصينية تتهمه بالرشوة.
وأضاف سون أنه عاد إلى بلاده بموجب صفقة مع الشرطة الصينية، مضمونها أنه إذا اعترف بذنبه فسوف يُطلق سراحه بسرعة.
وقال "لم يكن أمامي خيار سوى الاعتراف بتهم لم أفهمها أصلا، وذلك من أجل العودة إلى عائلتي بسرعة. والدليل الوحيد الذي لديهم هو اعترافي الكاذب الذي تم الحصول عليه من خلال الضغط الشديد" في التحقيقات.
14 فبراير, 12:11 GMT
ماذا نعرف عن اللاعب؟
سون جون هو، كان يلعب في خط الوسط مع نادي شاندونغ تايشان الصيني، الذي فاز بلقبي الدوري عام 2021 وكأس الاتحاد الصيني عام 2022.
ومثّل منتخب كوريا الجنوبية للرجال، وخاض معه ثلاثا من مبارياته الأربع في كأس العالم 2022 في قطر، ووصل معه إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم 2022.
وأصبح أول لاعب كرة قدم أجنبي يتم التحقيق معه واحتجازه منذ بدء الدوري الصيني الممتاز في عام 2004، وفقاً لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وكان اعتقاله جزءا من مبادرة لتخليص كرة القدم الصينية من الفساد المزعوم في أعلى مستويات الرياضة، إذ قامت هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب الشيوعي بالتحقيق مع مجموعة من الشخصيات في الاتحاد الصيني لكرة القدم.
وبشكل عام لعب سون جون-هو الذي يبلغ 32 عاما، 20 مباراة مع منتخب بلاده، وسبق أن لعب لناديي بوهانغ ستيلرز، وجيونبك هيونداي.