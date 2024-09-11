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https://sarabic.ae/20240911/خبيرة-في-طب-الأسنان-تكشف-الوقت-المناسب-لخلع-أسنان-العقل-1092599143.html
خبيرة في طب الأسنان تكشف الوقت المناسب لخلع أضراس العقل
خبيرة في طب الأسنان تكشف الوقت المناسب لخلع أضراس العقل
سبوتنيك عربي
صرحت الخبيرة في طب الأسنان الروسية، إيرينا نازيلينا، بأن أطباء الأسنان يقومون بإزالة أضراس العقل وفق مؤشرات عدة أبرزها التسوس وظهور آلام محددة لدى الشخص. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T05:34+0000
2024-09-11T05:45+0000
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وقالت نازيلينا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن هناك عدة مؤشرات وعلامات تكشف عن الموعد والتوقيت المحدد لخلع أضراس العقل عند الإنسان، مشيرة إلى أن أضراس العقل تشكل أوجاعا قاتلة في بعض الأحيان للأشخاص نظرا لحجمها ومحاولة خروجها ومزاحمة الأسنان الأخرى في الفم ما يشكل ضغطا كبيرا.وأضافت الخبيرة أن من بين المؤشرات الأخرى هو تأثر هذه الأسنان بالتسوس ما قد يتسبب برد فعل مؤلم لدى الإنسان، مؤكدة أن سبب خلع ضرس العقل هو البزوغ غير الصحيح، أي إذا كان الموقع ليس بالضبط في الأسنان، بل في الخد، في الحنك، في اللثة، وهنا كل شيء يعتمد على خصائص الشخص.علماء روس يعلنون النصر على "تسوس الأسنان"ولفتت نازيلينا إلى أنه في حال كانت أسنان العقل لا تزعج الشخص، فإن أطباء الأسنان لا يلمسونها، مشيرة إلى أنه ليس كل الناس يعملون على خلع أضراس العقل.
https://sarabic.ae/20240514/علماء-روس-يطورون-مادة-تتفوق-على-المعيار-الذهبي-في-طب-الأسنان-1088831581.html
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

خبيرة في طب الأسنان تكشف الوقت المناسب لخلع أضراس العقل

05:34 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 05:45 GMT 11.09.2024)
© Photo / Pixabayطبيب أسنان
طبيب أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Photo / Pixabay
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صرحت الخبيرة في طب الأسنان الروسية، إيرينا نازيلينا، بأن أطباء الأسنان يقومون بإزالة أضراس العقل وفق مؤشرات عدة أبرزها التسوس وظهور آلام محددة لدى الشخص.
وقالت نازيلينا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن هناك عدة مؤشرات وعلامات تكشف عن الموعد والتوقيت المحدد لخلع أضراس العقل عند الإنسان، مشيرة إلى أن أضراس العقل تشكل أوجاعا قاتلة في بعض الأحيان للأشخاص نظرا لحجمها ومحاولة خروجها ومزاحمة الأسنان الأخرى في الفم ما يشكل ضغطا كبيرا.
وأضافت الخبيرة أن من بين المؤشرات الأخرى هو تأثر هذه الأسنان بالتسوس ما قد يتسبب برد فعل مؤلم لدى الإنسان، مؤكدة أن سبب خلع ضرس العقل هو البزوغ غير الصحيح، أي إذا كان الموقع ليس بالضبط في الأسنان، بل في الخد، في الحنك، في اللثة، وهنا كل شيء يعتمد على خصائص الشخص.
أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
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علماء روس يعلنون النصر على "تسوس الأسنان"
ولفتت نازيلينا إلى أنه في حال كانت أسنان العقل لا تزعج الشخص، فإن أطباء الأسنان لا يلمسونها، مشيرة إلى أنه ليس كل الناس يعملون على خلع أضراس العقل.
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