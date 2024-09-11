https://sarabic.ae/20240911/خبيرة-في-طب-الأسنان-تكشف-الوقت-المناسب-لخلع-أسنان-العقل-1092599143.html
خبيرة في طب الأسنان تكشف الوقت المناسب لخلع أضراس العقل
خبيرة في طب الأسنان تكشف الوقت المناسب لخلع أضراس العقل
سبوتنيك عربي
صرحت الخبيرة في طب الأسنان الروسية، إيرينا نازيلينا، بأن أطباء الأسنان يقومون بإزالة أضراس العقل وفق مؤشرات عدة أبرزها التسوس وظهور آلام محددة لدى الشخص. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T05:34+0000
2024-09-11T05:34+0000
2024-09-11T05:45+0000
مجتمع
علوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102279/77/1022797748_0:35:1921:1115_1920x0_80_0_0_507703c9341043b68f34cd284292074a.jpg
وقالت نازيلينا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن هناك عدة مؤشرات وعلامات تكشف عن الموعد والتوقيت المحدد لخلع أضراس العقل عند الإنسان، مشيرة إلى أن أضراس العقل تشكل أوجاعا قاتلة في بعض الأحيان للأشخاص نظرا لحجمها ومحاولة خروجها ومزاحمة الأسنان الأخرى في الفم ما يشكل ضغطا كبيرا.وأضافت الخبيرة أن من بين المؤشرات الأخرى هو تأثر هذه الأسنان بالتسوس ما قد يتسبب برد فعل مؤلم لدى الإنسان، مؤكدة أن سبب خلع ضرس العقل هو البزوغ غير الصحيح، أي إذا كان الموقع ليس بالضبط في الأسنان، بل في الخد، في الحنك، في اللثة، وهنا كل شيء يعتمد على خصائص الشخص.علماء روس يعلنون النصر على "تسوس الأسنان"ولفتت نازيلينا إلى أنه في حال كانت أسنان العقل لا تزعج الشخص، فإن أطباء الأسنان لا يلمسونها، مشيرة إلى أنه ليس كل الناس يعملون على خلع أضراس العقل.
https://sarabic.ae/20240514/علماء-روس-يطورون-مادة-تتفوق-على-المعيار-الذهبي-في-طب-الأسنان-1088831581.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102279/77/1022797748_0:0:1695:1271_1920x0_80_0_0_e22ef71c5fb2e6fafe6a32b8f22e76d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, منوعات
خبيرة في طب الأسنان تكشف الوقت المناسب لخلع أضراس العقل
05:34 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 05:45 GMT 11.09.2024)
صرحت الخبيرة في طب الأسنان الروسية، إيرينا نازيلينا، بأن أطباء الأسنان يقومون بإزالة أضراس العقل وفق مؤشرات عدة أبرزها التسوس وظهور آلام محددة لدى الشخص.
وقالت نازيلينا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن هناك عدة مؤشرات وعلامات تكشف عن الموعد والتوقيت المحدد لخلع أضراس العقل عند الإنسان، مشيرة إلى أن أضراس العقل تشكل أوجاعا قاتلة في بعض الأحيان للأشخاص نظرا لحجمها ومحاولة خروجها ومزاحمة الأسنان الأخرى في الفم ما يشكل ضغطا كبيرا.
وأضافت الخبيرة أن من بين المؤشرات الأخرى هو تأثر هذه الأسنان بالتسوس ما قد يتسبب برد فعل مؤلم لدى الإنسان، مؤكدة أن سبب خلع ضرس العقل هو البزوغ غير الصحيح، أي إذا كان الموقع ليس بالضبط في الأسنان، بل في الخد، في الحنك، في اللثة، وهنا كل شيء يعتمد على خصائص الشخص.
ولفتت نازيلينا إلى أنه في حال كانت أسنان العقل لا تزعج الشخص، فإن أطباء الأسنان لا يلمسونها، مشيرة إلى أنه ليس كل الناس يعملون على خلع أضراس العقل.