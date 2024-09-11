خبير يكشف عن خسائر البنوك التركية بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240911/خبير-يكشف-عن-خسائر-البنوك-التركية-بسبب-العقوبات-الأمريكية-على-روسيا-1092599280.html
خبير يكشف عن خسائر البنوك التركية بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا
خبير يكشف عن خسائر البنوك التركية بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الخبير الاقتصادي التركي، مصطفى رجب إرسين، اليوم الأربعاء، أن خسائر المصارف التركية من عائدات التصدير خلال الأشهر الثمانية الأخيرة بلغت نحو ملياري دولار... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T05:56+0000
2024-09-11T05:56+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062724588_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_a1e04a16dc9845683d87fb745ba2d82f.jpg
وجاءت تصريحات إرسين خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إن المصارف التركية تواجه ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة بسبب تعاملها المالي مع روسيا، وتتلقى بانتظام تحذيرات بشأن الحاجة إلى رقابة صارمة على مصادر إرسال المدفوعات.وتابع إرسين بالقول: "بسبب العقوبات الحاصلة هناك ضغوطات جمة على المصارف التركية، حيث خسرت المؤسسات المالية نحو ملياري دولار أمريكي من عائدات التصدير في الأشهر الثمانية الأولى، إذا أخذنا في الاعتبار احتمالات ذلك، فإن الخسائر أعلى بكثير".وأردف إرسين بالقول: "كيف ستعتمد روسيا على تركيا عندما تواجه مشاكل؟ أنا متأكد من أن الاقتصاديين في الكرملين ربما يطرحون هذا السؤال. ويجب على زملائهم الأتراك أن يفكروا في الأمر أيضًا".إلى ذلك، يعاني المصدرون الأتراك من رفض البنوك قبول تحويلات مالية من روسيا، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.وتؤكد روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد؛ معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله؛ مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.
https://sarabic.ae/20240422/مصدر-بالقطاع-المصرفي-التركي-لـ-سبوتنيك-المشاكل-المصرفية-بين-روسيا-وتركيا-لم-تحل-بعد-1088170859.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062724588_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d3a0bfb522f9d2896df0f4c040411b09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا, أخبار تركيا اليوم
اقتصاد, روسيا, أخبار تركيا اليوم

خبير يكشف عن خسائر البنوك التركية بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا

05:56 GMT 11.09.2024
© AP Photo / YASIN AKGULعامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول
عامل بمكتب صرف العملات يعد الليرة التركية أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / YASIN AKGUL
تابعنا عبر
أعلن الخبير الاقتصادي التركي، مصطفى رجب إرسين، اليوم الأربعاء، أن خسائر المصارف التركية من عائدات التصدير خلال الأشهر الثمانية الأخيرة بلغت نحو ملياري دولار أمريكي، وذلك بسبب ضغوط والعقوبات الأمريكية على روسيا.
وجاءت تصريحات إرسين خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إن المصارف التركية تواجه ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة بسبب تعاملها المالي مع روسيا، وتتلقى بانتظام تحذيرات بشأن الحاجة إلى رقابة صارمة على مصادر إرسال المدفوعات.
وتابع إرسين بالقول: "بسبب العقوبات الحاصلة هناك ضغوطات جمة على المصارف التركية، حيث خسرت المؤسسات المالية نحو ملياري دولار أمريكي من عائدات التصدير في الأشهر الثمانية الأولى، إذا أخذنا في الاعتبار احتمالات ذلك، فإن الخسائر أعلى بكثير".
ووفقا له، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لن تتدهور تماما، ولكن الكثير من الفرص قد ضاعت.
وأردف إرسين بالقول: "كيف ستعتمد روسيا على تركيا عندما تواجه مشاكل؟ أنا متأكد من أن الاقتصاديين في الكرملين ربما يطرحون هذا السؤال. ويجب على زملائهم الأتراك أن يفكروا في الأمر أيضًا".
مصرف في تي بي بنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
مصدر في القطاع المصرفي التركي لـ"سبوتنيك": المشاكل المصرفية بين روسيا وتركيا لم تحل بعد
22 أبريل, 02:41 GMT
إلى ذلك، يعاني المصدرون الأتراك من رفض البنوك قبول تحويلات مالية من روسيا، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتؤكد روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد؛ معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله؛ مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала