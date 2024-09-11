https://sarabic.ae/20240911/غزال-يستنجد-بالشرطة-لتخليصه-من-عبوة-عالقة-في-رأسه-1092610487.html
غزال يستنجد بالشرطة لتخليصه من عبوة عالقة في رأسه
غزال يستنجد بالشرطة لتخليصه من عبوة عالقة في رأسه
سبوتنيك عربي
انتشر فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاولة رجال الشرطة البولنديون، إنقاذ حياة غزال صغير بعدما علق رأسه داخل عبوة فارغة. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T11:53+0000
2024-09-11T11:53+0000
2024-09-11T11:53+0000
مجتمع
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واعترض الغزال سيارة الشرطة أثناء دوريتهم في ساعات متأخرة من الليل، حيث تم مساعدة الغزال، والتقاط الفيديو له بواسطة كاميرا أحد رجال الشرطة الذين كانوا داخل السيارة.وبعد مساعدة الحيوان المسكين خرج إلى الطريق العام، يتعثر ولا يستطيع التوازن. ولولا يقظة الشرطة ورد فعلهم السريع، لكانت النتيجة مأساوية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
غزال يستنجد بالشرطة لتخليصه من عبوة عالقة في رأسه
انتشر فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاولة رجال الشرطة البولنديون، إنقاذ حياة غزال صغير بعدما علق رأسه داخل عبوة فارغة.
واعترض الغزال سيارة الشرطة أثناء دوريتهم في ساعات متأخرة من الليل، حيث تم مساعدة الغزال، والتقاط الفيديو له بواسطة كاميرا أحد رجال الشرطة الذين كانوا داخل السيارة.
وبعد مساعدة الحيوان المسكين خرج إلى الطريق العام، يتعثر ولا يستطيع التوازن. ولولا يقظة الشرطة ورد فعلهم السريع، لكانت النتيجة مأساوية.