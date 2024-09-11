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حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
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https://sarabic.ae/20240911/غزال-يستنجد-بالشرطة-لتخليصه-من-عبوة-عالقة-في-رأسه-1092610487.html
غزال يستنجد بالشرطة لتخليصه من عبوة عالقة في رأسه
غزال يستنجد بالشرطة لتخليصه من عبوة عالقة في رأسه
سبوتنيك عربي
انتشر فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاولة رجال الشرطة البولنديون، إنقاذ حياة غزال صغير بعدما علق رأسه داخل عبوة فارغة. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
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2024-09-11T11:53+0000
مجتمع
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واعترض الغزال سيارة الشرطة أثناء دوريتهم في ساعات متأخرة من الليل، حيث تم مساعدة الغزال، والتقاط الفيديو له بواسطة كاميرا أحد رجال الشرطة الذين كانوا داخل السيارة.وبعد مساعدة الحيوان المسكين خرج إلى الطريق العام، يتعثر ولا يستطيع التوازن. ولولا يقظة الشرطة ورد فعلهم السريع، لكانت النتيجة مأساوية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

غزال يستنجد بالشرطة لتخليصه من عبوة عالقة في رأسه

11:53 GMT 11.09.2024
© Photo / xرجال الشرطة البولنديون ينقذون حياة غزال
رجال الشرطة البولنديون ينقذون حياة غزال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Photo / x
تابعنا عبر
انتشر فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاولة رجال الشرطة البولنديون، إنقاذ حياة غزال صغير بعدما علق رأسه داخل عبوة فارغة.
واعترض الغزال سيارة الشرطة أثناء دوريتهم في ساعات متأخرة من الليل، حيث تم مساعدة الغزال، والتقاط الفيديو له بواسطة كاميرا أحد رجال الشرطة الذين كانوا داخل السيارة.
وبعد مساعدة الحيوان المسكين خرج إلى الطريق العام، يتعثر ولا يستطيع التوازن. ولولا يقظة الشرطة ورد فعلهم السريع، لكانت النتيجة مأساوية.
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