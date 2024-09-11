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https://sarabic.ae/20240911/قرار-عاجل-من-مصر-بشأن-الأجانب-المقيمين-على-أراضيها-1092611228.html
قرار عاجل من مصر بشأن الأجانب المقيمين على أراضيها
قرار عاجل من مصر بشأن الأجانب المقيمين على أراضيها
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على "مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي". 11.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة مصطفى مدبولي، إن "هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023".وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني".وأصدرت الحكومة المصرية، العام الماضي، قرارًا جديدًا بشأن سداد رسوم إقامة الأجانب على أرض مصر.وقال موقع "مصراوي" إن رئيس الوزراء المصري أصدر قرارًا بإلزام الأجانب المتقدمين بطلب الحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.وينص القرار كذلك على إلزام الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل ألف دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.يذكر أنه في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وصل عدد كبير من حملة جوازات السفر الأجنبية إلى معبر رفح في قطاع غزة تمهيدا للعبور إلى الأراضي المصرية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن عربات الإسعاف التي تحمل الجرحى قد وصلت أيضًا، وتم السماح للمسافرين من حاملي الجنسيات الأجنبية بدخول الصالة الفلسطينية، استعدادًا للدخول إلى الجانب المصري.وكان مصدر أمني مصري قد صرح بأن معبر رفح من الجانب المصري استأنف استقبال الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة المغادرين من قطاع غزة، بعد توقف دام لمدة 3 أيام متصلة.وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات من قبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، باستئناف مغادرة الأجانب وحاملي الجنسيات، وكذلك الجرحى والمصابين تحت إشراف كامل من الصليب الأحمر الدولي، وعبر سيارات الإسعاف الخاصة به.
https://sarabic.ae/20240719/مصر-ترد-على-فيديو-نشره-أحد-السياح-الأجانب-عن-أضرار-في-مبنى-المتحف-المصري-1090953304.html
https://sarabic.ae/20231106/مصدر-أمني-مصري-استئناف-استقبال-الجرحى-والأجانب-في-معبر-رفح-1082873684.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

قرار عاجل من مصر بشأن الأجانب المقيمين على أراضيها

12:13 GMT 11.09.2024
© Sputnik . Haitham Mahjoubمقبرة عميد الأدب العربي طه حسين في القاهرة التاريخية بعد بناء كوبري فوقها
مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين في القاهرة التاريخية بعد بناء كوبري فوقها - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik . Haitham Mahjoub
تابعنا عبر
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على "مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي".
وقال مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة مصطفى مدبولي، إن "هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023".
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني".
تمثال رمسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
مجتمع
مصر ترد على فيديو نشره أحد السياح الأجانب عن أضرار في مبنى المتحف المصري
19 يوليو, 17:26 GMT
وأصدرت الحكومة المصرية، العام الماضي، قرارًا جديدًا بشأن سداد رسوم إقامة الأجانب على أرض مصر.
وقال موقع "مصراوي" إن رئيس الوزراء المصري أصدر قرارًا بإلزام الأجانب المتقدمين بطلب الحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وينص القرار كذلك على إلزام الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل ألف دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.
يذكر أنه في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وصل عدد كبير من حملة جوازات السفر الأجنبية إلى معبر رفح في قطاع غزة تمهيدا للعبور إلى الأراضي المصرية.
مواطنون من حاملي الجوازات الأجنبية، الجنسيات الأجنبية، في معبر رفح، قطاع غزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
مصدر أمني مصري: استئناف استقبال الجرحى والأجانب في معبر رفح
6 نوفمبر 2023, 14:33 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن عربات الإسعاف التي تحمل الجرحى قد وصلت أيضًا، وتم السماح للمسافرين من حاملي الجنسيات الأجنبية بدخول الصالة الفلسطينية، استعدادًا للدخول إلى الجانب المصري.
وكان مصدر أمني مصري قد صرح بأن معبر رفح من الجانب المصري استأنف استقبال الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة المغادرين من قطاع غزة، بعد توقف دام لمدة 3 أيام متصلة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات من قبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، باستئناف مغادرة الأجانب وحاملي الجنسيات، وكذلك الجرحى والمصابين تحت إشراف كامل من الصليب الأحمر الدولي، وعبر سيارات الإسعاف الخاصة به.
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