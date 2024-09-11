https://sarabic.ae/20240911/مدفع-الدوامة-المغناطيسية-ابتكار-صيني-غير-مسبوق-1092603204.html
مدفع الدوامة المغناطيسية... ابتكار صيني غير مسبوق
مدفع الدوامة المغناطيسية... ابتكار صيني غير مسبوق
سبوتنيك عربي
تمكنت مجموعة من الباحثين من تطوير تقنيات جديدة لتوليد موجات كهرومغناطيسية دوارة يمكنه الحفاظ على شكلها لمسافة طويلة في الهواء. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T08:39+0000
2024-09-11T08:39+0000
2024-09-11T08:39+0000
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وتتميز "الدوامة المغناطيسية" بالمرونة والقدرة على الانتشار في هياكل هوائية مخروطية، حسبما ذكر موقع "ساي تيك ديلي" الذي أوضح أن التقنية تم تطويرها بواسطة باحثين صينيين بالتعاون مع باحثين من سنغافورة وبريطانيا.ويحمل الاختراع الجديد اسم "مدفع الدوامة الكهرومغناطيسية"، وتعتمد نظرية عمله على هوائيات مخروطية راديوية يتم توليدها للاستخدام في تطبيقات تشمل التواصل والاستشعار ومعالجة البيانات.ولفت الموقع إلى أن هذا الاختراع قد يحدث ثورة في الشبكات اللاسلكية ويحفز الابتكارات في تخزين البيانات والقياسات، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من شكلها الجمالي في تطبيقات أخرى.
الصين
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, علوم, أخبار العالم الآن, الصين
منوعات, علوم, أخبار العالم الآن, الصين
مدفع الدوامة المغناطيسية... ابتكار صيني غير مسبوق
تمكنت مجموعة من الباحثين من تطوير تقنيات جديدة لتوليد موجات كهرومغناطيسية دوارة يمكنه الحفاظ على شكلها لمسافة طويلة في الهواء.
وتتميز "الدوامة المغناطيسية" بالمرونة والقدرة على الانتشار في هياكل هوائية مخروطية، حسبما ذكر موقع "ساي تيك ديلي" الذي أوضح أن التقنية تم تطويرها بواسطة باحثين صينيين
بالتعاون مع باحثين من سنغافورة وبريطانيا.
ويحمل الاختراع الجديد اسم "مدفع الدوامة الكهرومغناطيسية
"، وتعتمد نظرية عمله على هوائيات مخروطية راديوية يتم توليدها للاستخدام في تطبيقات تشمل التواصل والاستشعار ومعالجة البيانات.
ولفت الموقع إلى أن هذا الاختراع
قد يحدث ثورة في الشبكات اللاسلكية ويحفز الابتكارات في تخزين البيانات والقياسات، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من شكلها الجمالي في تطبيقات أخرى.