https://sarabic.ae/20240911/مركبة-الفضاء-سويوز-إم-إس-26-الروسية-تلتحم-بمحطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1092624338.html
مركبة الفضاء "سويوز إم إس-26" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية... فيديو
مركبة الفضاء "سويوز إم إس-26" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
التحمت مركبة الفضاء "سويوز إم إس-26" وعلى متنها رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء أمريكي بمحطة الفضاء الدولية. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T20:38+0000
2024-09-11T20:38+0000
2024-09-11T20:38+0000
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ووفقا لبث "روسكوسموس"، وصل رائدا الفضاء الروسيان أليكسي أوفشينين وإيفان فاغنر، وكذلك رائد الفضاء الأمريكي دونالد بيتيت، إلى المحطة.وسيعود كونونينكو وتشوب ودايسون إلى الأرض في 23 سبتمبر/ أيلول على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25"، التي تلتحم الآن بالمحطة.
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العالم, روسيا, الفضاء
مركبة الفضاء "سويوز إم إس-26" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية... فيديو
التحمت مركبة الفضاء "سويوز إم إس-26" وعلى متنها رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء أمريكي بمحطة الفضاء الدولية.
ووفقا لبث "روسكوسموس"، وصل رائدا الفضاء الروسيان أليكسي أوفشينين وإيفان فاغنر، وكذلك رائد الفضاء الأمريكي دونالد بيتيت، إلى المحطة.
بالنسبة لأوفشينين، هذا هو الإطلاق الرابع والمهمة الثالثة إلى محطة الفضاء الدولية، وفقا لروسكوسموس".
خلال الرحلة، سيتعين على رواد الفضاء الروس إجراء أكثر من 40 تجربة علمية، ثلاث منها لم يتم إجراؤها من قبل في المحطة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن ينطلقوا إلى الفضاء الخارجي في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وسيعود كونونينكو وتشوب ودايسون إلى الأرض في 23 سبتمبر/ أيلول على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-25"، التي تلتحم الآن بالمحطة.