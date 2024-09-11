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الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية داخل 18 منطقة في مقاطعة كورسك
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مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهر
مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهر
سبوتنيك عربي
أعلنت المجموعة التابعة لمركز التصدير الروسي، اليوم الأربعاء، أن الصادرات الروسية إلى الإمارات تجاوزت 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T08:37+0000
2024-09-11T08:37+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
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وقال رئيس مجلس إدارة ROSEXIMBANK الروسي، بيتر زاسيلسكي، على هامش فطور العمل "روسيا - الإمارات العربية المتحدة: فرص أعمال جديدة"، الذي نظمته المجموعة التابعة لمركز التصدير الروسي بالاشتراك مع سفارة الإمارات العربية المتحدة في روسيا، إن " أكثر من 300 شركة روسية تلقت الدعم في هذا الصدد"، مضيفًا أن المجموعة تلعب دورا رئيسيا في دعم التعاون الثنائي.وفي سياق متصل، أكد ممثل المجموعة التابعة لمركز التصدير الروسي في الإمارات العربية المتحدة، نجيبولو جبوري، أن الحوار التجاري يتطور بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بشكل نشط، وتشكل تدابير الدعم المالي وغير المالي التي يقدمها مركز التصدير الروسي أساساً متيناً لتحقيق المنفعة المتبادلة وطويلة الأجل، فضلا عن جهود سفارة الإمارات العربية المتحدة في روسيا".وحضر فطور العمل ممثلو الشركات الروسية في مجمع الصناعات الزراعية والصناعات الكيماوية وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة المهتمة بتطوير التعاون مع روسيا.الأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بدايةومن بينهم ممثلون عن وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفتي التجارة في إمارتي دبي وأم القيوين، بالإضافة إلى اللاعبين الرئيسيين في مجال التجارة الإلكترونية والاستثمار والأدوية، والمجمع الصناعي الزراعي.
https://sarabic.ae/20240507/الأمين-العام-لمجلس-الإمارات-للمستثمرين-بالخارج-لـسبوتنيك-علاقاتنا-مع-روسيا-استثنائية--1088622318.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد

مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهر

08:37 GMT 11.09.2024
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت المجموعة التابعة لمركز التصدير الروسي، اليوم الأربعاء، أن الصادرات الروسية إلى الإمارات تجاوزت 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024.
وقال رئيس مجلس إدارة ROSEXIMBANK الروسي، بيتر زاسيلسكي، على هامش فطور العمل "روسيا - الإمارات العربية المتحدة: فرص أعمال جديدة"، الذي نظمته المجموعة التابعة لمركز التصدير الروسي بالاشتراك مع سفارة الإمارات العربية المتحدة في روسيا، إن " أكثر من 300 شركة روسية تلقت الدعم في هذا الصدد"، مضيفًا أن المجموعة تلعب دورا رئيسيا في دعم التعاون الثنائي.

وتابع زاسيلسكي بالقول: "خدماتنا متاحة لكل من الشركات الروسية والشركاء الأجانب، ويستخدم رواد الأعمال الإماراتيون دعمنا بنشاط في العثور على الموردين الروس. ونحن على استعداد لمواصلة مساعدة الشركات المهتمة في العثور على شركاء موثوقين".

وفي سياق متصل، أكد ممثل المجموعة التابعة لمركز التصدير الروسي في الإمارات العربية المتحدة، نجيبولو جبوري، أن الحوار التجاري يتطور بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بشكل نشط، وتشكل تدابير الدعم المالي وغير المالي التي يقدمها مركز التصدير الروسي أساساً متيناً لتحقيق المنفعة المتبادلة وطويلة الأجل، فضلا عن جهود سفارة الإمارات العربية المتحدة في روسيا".
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7 مايو, 17:52 GMT
وحضر فطور العمل ممثلو الشركات الروسية في مجمع الصناعات الزراعية والصناعات الكيماوية وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة المهتمة بتطوير التعاون مع روسيا.
الأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية
ومن بينهم ممثلون عن وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفتي التجارة في إمارتي دبي وأم القيوين، بالإضافة إلى اللاعبين الرئيسيين في مجال التجارة الإلكترونية والاستثمار والأدوية، والمجمع الصناعي الزراعي.
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