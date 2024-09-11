https://sarabic.ae/20240911/مناورات-الجناح-الشرقي-لحلف-الناتو-في-خريف-2024-1092603282.html
مناورات الجناح الشرقي لحلف "الناتو" في خريف 2024
مناورات الجناح الشرقي لحلف "الناتو" في خريف 2024
سبوتنيك عربي
مناورات الجناح الشرقي لحلف "الناتو" في خريف 2024
2024-09-11T08:29+0000
2024-09-11T08:29+0000
2024-09-11T08:29+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
الناتو
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وستجرى مناورات "ستيدفاست فوكستروت 24" في ألمانيا خلال الفترة من 9 إلى 20 سبتمبر/ أيلول، للتحقق من جاهزية الوحدات على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية أثناء تخطيط وتنفيذ العمليات.وبعد ذلك ستجرى مناورات "علم رامشتاين 24" في اليونان تحت قيادة القيادة الجوية المشتركة. وستستمر حتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.وفي الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستجرى المناورات العسكرية السنوية "التحالف السيبراني" في إستونيا، بينما من المقرر إجراء المناورات العسكرية "المطرقة 2024" في فنلندا في الفترة من 30 أكتوبر إلى 12 نوفمبر.ويوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" الدول والمواعيد التي ستجري فيها جميع التدريبات العسكرية لحلف "الناتو" حتى نهاية الخريف الجاري.اقرأ أيضا - بوتين خلال مناورات "أوكيان-2024": على روسيا أن تستعد لأي تطور للأحداث
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مناورات الجناح الشرقي لحلف "الناتو" في خريف 2024
مناورات الجناح الشرقي لحلف "الناتو" في خريف 2024
مناورات الجناح الشرقي لحلف "الناتو" في خريف 2024
أعلنت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن سلسلة من التدريبات العسكرية بالقرب من حدود روسيا الاتحادية، ومن المقرر إجراء 12 مناورة بحلول نهاية الخريف الجاري.
وستجرى مناورات "ستيدفاست فوكستروت 24" في ألمانيا خلال الفترة من 9 إلى 20 سبتمبر/ أيلول، للتحقق من جاهزية الوحدات على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية أثناء تخطيط وتنفيذ العمليات.
وبعد ذلك ستجرى مناورات "علم رامشتاين 24" في اليونان تحت قيادة القيادة الجوية المشتركة. وستستمر حتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وفي الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستجرى المناورات العسكرية السنوية "التحالف السيبراني" في إستونيا، بينما من المقرر إجراء المناورات العسكرية "المطرقة 2024" في فنلندا في الفترة من 30 أكتوبر إلى 12 نوفمبر.
ويوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" الدول والمواعيد التي ستجري فيها جميع التدريبات العسكرية لحلف "الناتو" حتى نهاية الخريف الجاري.