https://sarabic.ae/20240911/ميركاتو-تاريخي-ينتظر-الجزائر-بعد-4-تعاقدات-مميزة-1092605836.html
"ميركاتو" تاريخي ينتظر الجزائر بعد 4 تعاقدات مميزة
"ميركاتو" تاريخي ينتظر الجزائر بعد 4 تعاقدات مميزة
سبوتنيك عربي
وصفت وسائل إعلام جزائرية "الميركاتو الصيفي هذا العام بالناري والتاريخي"، وذلك بعدما أُسدل الستار عليه أمس الثلاثاء، بعد التعاقدات المميزة التي أبرمتها بعض... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T09:46+0000
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وأفاد موقع قناة "النهار" الجزائرية بأن "أندية اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد، وصنعت الاستثناء في فترة التحويلات الصيفية، ما جعل المتتبعين يتوقعون أن يشهد موسم 2024-2025. منافسة قوية على لقب البطولة".وتميّز الميركاتو هذا العام، بقدوم أسماء ثقيلة إلى البطولة الوطنية. صنعت في وقت ليس ببعيد أمجاد المنتخب الوطني، على الصعيد القاري والإقليمي.وانضم "أبطال العرب" 2021 الطيب مزياني وزكريا دراوي، إلى مولودية الجزائر. التي ضمّت أيضا مهاجم الخضر، أندي ديلور، ومدافع المنتخب المحلي مروان خليف. ونجم شباب بلوزداد السابق، أكرم بوراس، إلى جانب أسماء أخرى.بينما ضم الغريم، اتحاد العاصمة، أسماء ثقيلة أيضا، كثنائي المنتخب المحلي، حسام الدين غشة. وإلياس شتي، إلى جانب قناوي وصانع ألعاب منتخب بوليفيا أداليد تيراثاس.من جهته، استعاد شباب بلوزداد، لاعبه السابق والهداف التاريخي للخضر، إسلام سليماني. بعدما كان قد تعاقد مع لاعبين مميزين. على غرار الثنائي الدولي الحارس مصطفى زغبة والمهاجم أيمن محيوص، إلى جانب نجم جنوب إفريقيا مايو خينيسا.وعكس السنوات الماضية، أبرمت شبيبة القبائل، بدورها صفقات مدوية، بضمها أسماء دولية، في صورة ثنائي منتخب أقل من 23 سنة القادم من أتليتيك بارادو، حميدي ومقدم، إلى جانب الحارس الدولي قايا مرباح، ومدافع الخضر مداني، ولاعب المنتخب المحلي شكال، بينما كانت صفقة النجم رياض بودبوز آخر الصفقات.
https://sarabic.ae/20240117/رئيس-الاتحاد-الجزائري-كرة-القدم-قاسية--1085086762.html
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الجزائر, منوعات, رياضة, الأخبار
الجزائر, منوعات, رياضة, الأخبار
"ميركاتو" تاريخي ينتظر الجزائر بعد 4 تعاقدات مميزة
وصفت وسائل إعلام جزائرية "الميركاتو الصيفي هذا العام بالناري والتاريخي"، وذلك بعدما أُسدل الستار عليه أمس الثلاثاء، بعد التعاقدات المميزة التي أبرمتها بعض الأندية المحلية.
وأفاد موقع
قناة "النهار" الجزائرية بأن "أندية اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد، وصنعت الاستثناء في فترة التحويلات الصيفية، ما جعل المتتبعين يتوقعون أن يشهد موسم 2024-2025. منافسة قوية على لقب البطولة".
وتميّز الميركاتو هذا العام، بقدوم أسماء ثقيلة إلى البطولة الوطنية. صنعت في وقت ليس ببعيد أمجاد المنتخب الوطني، على الصعيد القاري والإقليمي.
وانضم "أبطال العرب" 2021 الطيب مزياني وزكريا دراوي، إلى مولودية الجزائر. التي ضمّت أيضا مهاجم الخضر، أندي ديلور، ومدافع المنتخب المحلي مروان خليف. ونجم شباب بلوزداد السابق، أكرم بوراس، إلى جانب أسماء أخرى.
بينما ضم الغريم، اتحاد العاصمة، أسماء ثقيلة أيضا، كثنائي المنتخب المحلي، حسام الدين غشة. وإلياس شتي، إلى جانب قناوي وصانع ألعاب منتخب بوليفيا أداليد تيراثاس.
من جهته، استعاد شباب بلوزداد، لاعبه السابق والهداف التاريخي للخضر، إسلام سليماني. بعدما كان قد تعاقد مع لاعبين مميزين. على غرار الثنائي الدولي الحارس مصطفى زغبة والمهاجم أيمن محيوص، إلى جانب نجم جنوب إفريقيا مايو خينيسا.
وعكس السنوات الماضية، أبرمت شبيبة القبائل، بدورها صفقات مدوية، بضمها أسماء دولية، في صورة ثنائي منتخب أقل من 23 سنة القادم من أتليتيك بارادو، حميدي ومقدم، إلى جانب الحارس الدولي قايا مرباح، ومدافع الخضر مداني، ولاعب المنتخب المحلي شكال، بينما كانت صفقة النجم رياض بودبوز آخر الصفقات.